«Калуге» поменяли расписание матчей

Профессиональная футбольная Лига в понедельник, 13 марта, изменила расписание весенней части первенства страны в зоне «Центр» второго дивизиона. Выступающая в этих соревнованиях «Калуга» впервые проведёт официальный матч в нынешнем году 9 апреля в Анненках против брянского «Динамо». Ранее, напомним, планировалось, что к нам 8 апреля приедет липецкий «Металлург».

Официальный календарь оставшихся игр сезона 2016-2017:

17 тур 09.04.17 (воскресенье)

ФК «Калуга» — «Динамо-Брянск»

18 тур 16.04.17 (воскресенье)

ФК «Калуга» — «Торпедо Москва»

19 тур 23.04.17 (воскресенье)

«Арсенал-2» Тула – ФК «Калуга»

20 тур 29.04.17 (суббота)

«Зенит» Пенза – ФК «Калуга»

21 тур 07.05.17 (воскресенье)

«Энергомаш» Белгород – ФК «Калуга»

22 тур 14.05.17 (воскресенье)

ФК «Калуга» — «Металлург» Липецк

23 тур 21.05.17 (воскресенье)

«Авангард» Курск – ФК «Калуга»

24 тур 28.05.17 (воскресенье)

ФК «Калуга» — «Сатурн» Раменское