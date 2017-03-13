Главная > Новости > Спорт

«Калуге» поменяли расписание матчей

13.03.2017 15:13 0 404 Дмитрий Ивьев
«Калуге» поменяли расписание матчей

Профессиональная футбольная Лига в понедельник, 13 марта, изменила расписание весенней части первенства страны в зоне «Центр» второго дивизиона. Выступающая в этих соревнованиях «Калуга» впервые проведёт официальный матч в нынешнем году 9 апреля в Анненках против брянского «Динамо». Ранее, напомним, планировалось, что к нам 8 апреля приедет липецкий «Металлург».

Официальный календарь оставшихся игр сезона 2016-2017:

17 тур 09.04.17 (воскресенье)
ФК «Калуга» — «Динамо-Брянск»

18 тур 16.04.17 (воскресенье)
ФК «Калуга» — «Торпедо Москва»

19 тур 23.04.17 (воскресенье)
«Арсенал-2» Тула – ФК «Калуга»

20 тур 29.04.17 (суббота)
«Зенит» Пенза – ФК «Калуга»

21 тур 07.05.17 (воскресенье)
«Энергомаш» Белгород – ФК «Калуга»

22 тур 14.05.17 (воскресенье)
ФК «Калуга» — «Металлург» Липецк

23 тур 21.05.17 (воскресенье)
«Авангард» Курск – ФК «Калуга»

24 тур 28.05.17 (воскресенье)
ФК «Калуга» — «Сатурн» Раменское


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: футбол спорт фк калуга

Еще новости из рубрики «Спорт»

«Калуга» полетит в Крымск 07.03.2017 12:01

«Калуга» представила 5 новичков 27.02.2017 17:09

Калужская область оплатит только 10% стоимости футбольных баз к ЧМ-2018 17.01.2017 12:49

Московское «Торпедо» приедет в Калугу в День космонавтики 16.01.2017 14:29

«Калуга» досрочно выиграла июньский матч с «Орлом» 12.01.2017 15:22


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 16 марта, 19:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 18 марта, 10:30
Мастер-класс "Кукла Мартиничка"
Дом мастеров
сб 18 марта, 12:00
Музыкальное шоу "Мой маленький Пони"
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 16:00
Мастер-класс "Шоколадный бум"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)
вс 19 марта, 17:00
Мастер-класс "Здоровые вкусняшки"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)

Концерты

вт 14 марта, 19:00
Концерт "Берегите землю"
Дом музыки
ср 15 марта, 19:00
Концерт Keiko Matsui
Филармония
пт 17 марта, 21:00
Концерт Sabbath Inside
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 18 марта, 19:00
Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы»
Арена КТЗ, ДК

Кино

Зверопой
Конг: Остров черепа
Логан
Любовь с ограничениями
Блоги компаний

Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

Вчера 14:10
Новости компаний

МРСК Центра и Приволжья в 2016 году присоединило к электросетям Калужской области крупнейший в ЦФО тепличный комплекс

Распространенные заблуждения о Форексе

Два интернета: «Ростелеком» делает домашний интернет мобильным

Калужским компаниям рассказали про HR-бренды

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59

Броневичок - Фотопечать на футболках.

Игорь Гудвин 07 мар 2017 07:51

Броневичок - Широкоформатная ультрафиолетовая печать! Печать по фото на холстах. Печать на футболках и т.д.

Игорь Гудвин 04 мар 2017 07:49