«Калуге» поменяли расписание матчей

Профессиональная футбольная Лига в понедельник, 13 марта, изменила расписание весенней части первенства страны в зоне «Центр» второго дивизиона. Выступающая в этих соревнованиях «Калуга» впервые проведёт официальный матч в нынешнем году 9 апреля в Анненках против брянского «Динамо». Ранее, напомним, планировалось, что к нам 8 апреля приедет липецкий «Металлург».
Официальный календарь оставшихся игр сезона 2016-2017:
17 тур 09.04.17 (воскресенье)
ФК «Калуга» — «Динамо-Брянск»
18 тур 16.04.17 (воскресенье)
ФК «Калуга» — «Торпедо Москва»
19 тур 23.04.17 (воскресенье)
«Арсенал-2» Тула – ФК «Калуга»
20 тур 29.04.17 (суббота)
«Зенит» Пенза – ФК «Калуга»
21 тур 07.05.17 (воскресенье)
«Энергомаш» Белгород – ФК «Калуга»
22 тур 14.05.17 (воскресенье)
ФК «Калуга» — «Металлург» Липецк
23 тур 21.05.17 (воскресенье)
«Авангард» Курск – ФК «Калуга»
24 тур 28.05.17 (воскресенье)
ФК «Калуга» — «Сатурн» Раменское
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