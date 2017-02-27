«Калуга» представила 5 новичков

Футбольный клуб «Калуга» в понедельник, 27 февраля, сообщил о подписании контрактов с пятью новичками.

Состав команды пополнили:

- 19-летний вратарь Роман Клюкин

(бывший клуб ФК «Орёл»)

- 32-летний защитник Иван Лозенков

(бывший клуб ФК «Сочи»)

- 16-летний защитник Дмитрий Дёмин

(ДЮСШ «Торпедо» Калуга)

- 16-летний нападающий Николай Суханов

(футбольная академия «Динамо» Москва)

- 25-летний нападающий Сергей Патрахаев

(бывший клуб ЛФК «Кондрово»).

Также стало известно, что из Калуги уезжает вратарь Максим Блинов. Где именно он продолжит карьеру, пока не сообщается.

Сезон в зоне «Центр» второго дивизиона возобновится 8 апреля. После 15 матчей калужане занимают шестое место, отставая от лидирующего курского «Авангарда» на восемь очков.