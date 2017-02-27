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«Калуга» представила 5 новичков

27.02.2017 17:09 2 441 Дмитрий Ивьев
«Калуга» представила 5 новичков

Футбольный клуб «Калуга» в понедельник, 27 февраля, сообщил о подписании контрактов с пятью новичками.

Состав команды пополнили:
- 19-летний вратарь Роман Клюкин
  (бывший клуб ФК «Орёл»)
- 32-летний защитник Иван Лозенков
  (бывший клуб ФК «Сочи»)
- 16-летний защитник Дмитрий Дёмин 
  (ДЮСШ «Торпедо» Калуга)
- 16-летний нападающий Николай Суханов
  (футбольная академия «Динамо» Москва)
-  25-летний нападающий Сергей Патрахаев
  (бывший клуб ЛФК «Кондрово»).

Также стало известно, что из Калуги уезжает вратарь Максим Блинов. Где именно он продолжит карьеру, пока не сообщается.

Сезон в зоне «Центр» второго дивизиона возобновится 8 апреля. После 15 матчей калужане занимают шестое место, отставая от лидирующего курского «Авангарда» на восемь очков.


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Тэги: спорт фк калуга футбол

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