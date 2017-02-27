«Калуга» представила 5 новичков

Футбольный клуб «Калуга» в понедельник, 27 февраля, сообщил о подписании контрактов с пятью новичками.
Состав команды пополнили:
- 19-летний вратарь Роман Клюкин
(бывший клуб ФК «Орёл»)
- 32-летний защитник Иван Лозенков
(бывший клуб ФК «Сочи»)
- 16-летний защитник Дмитрий Дёмин
(ДЮСШ «Торпедо» Калуга)
- 16-летний нападающий Николай Суханов
(футбольная академия «Динамо» Москва)
- 25-летний нападающий Сергей Патрахаев
(бывший клуб ЛФК «Кондрово»).
Также стало известно, что из Калуги уезжает вратарь Максим Блинов. Где именно он продолжит карьеру, пока не сообщается.
Сезон в зоне «Центр» второго дивизиона возобновится 8 апреля. После 15 матчей калужане занимают шестое место, отставая от лидирующего курского «Авангарда» на восемь очков.
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