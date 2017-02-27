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Спортом и физкультурой в Калуге займётся новый начальник

27.02.2017 16:25 7 1527 Елена Французова
Спортом и физкультурой в Калуге займётся новый начальник

В городской управе Калуги сменился начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики. Вместо Елены Кузьминой эту должность занял Игорь Матвеенко.

Предыдущим местом работы Матвеенко было областное министерство спорта. Там он возглавлял отдел развития спорта высших достижений.

Какой работой займётся Кузьмина, пока не сообщается. С сайта городской управы все её контакты убрали.


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Тэги: спорт игорь матвеенко

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