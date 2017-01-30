Калужские гонщики победили в ралли на брянщине

30.01.2017 15:07

В субботу, 28 января, в Брянске прошли открытые раллийные гонки «Карачевский занос», в которых приняли участие и калужские автомобилисты.

По словам организаторов, число участников в этом году было запредельным - более сотни.

- Только в предварительной регистрации мы получили почти 90 заявок, а ведь всегда были и те, кто регистрируется только перед самим стартом, - пишет один из организаторов, портал www.32cars.ru. - Втиснуть такое количество участников в один день оказалось очень непростой задачей, учитывая частые вылеты и время на эвакуацию. Однако, несмотря на то, что последние классы 28 января откатывали уже практически в полной темноте, считанные единицы не дождались своего выхода на старт, а зрители и вовсе не расходились до глубокой ночи.

Наши земляки в первый раз взошли на пьедестал после гонок переднеприводных автомобилей. Братья Никита и Денис Логиновы на своём ВАЗ-2112 чуть-чуть уступили гонщику из Мценска Владу Покровскому и пришли вторыми.

А после заезда на заднеприводных автомобилях калужане взяли сразу два из трёх призовых мест.

- Гонщиков часто разворачивало на ровном месте, а их болиды часто были похожи на экспонаты музея металлолома, - пишет в своём обзоре 32cars.ru. - Тем не менее, даже на таких авто гонщики умудрялись показывать отличное время круга, а лидером ожидаемо стал Алексей Орехов из Калуги на ВАЗ-2106. Чуть проиграл ему еще один постоянный участник ралли Евгений Лецкий на обычном ВАЗ-2105. Замкнул же тройку лидеров Леонид Мартынов из Калуги на совершенно беспредельном пикапе ИЖ, не поборовшимся за победу только из-за досадной ошибки пилота.

Второй этап «Карачевского заноса» состоится 23 февраля.

В гонках приняли участие не только жители Брянска, но и соседних областей, в том числе и Калужской.

По словам организаторов, даже на металлоломе гонщики показывали весьма неплохие результаты.

Фото: автопортал www.32cars.ru