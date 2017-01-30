Главная > Новости > Спорт

Калужские гонщики победили в ралли на брянщине

30.01.2017 15:07 3

В субботу, 28 января, в Брянске прошли открытые раллийные гонки «Карачевский занос», в которых приняли участие и калужские автомобилисты.

По словам организаторов, число участников в этом году было запредельным - более сотни.

- Только в предварительной регистрации мы получили почти 90 заявок, а ведь всегда были и те, кто регистрируется только перед самим стартом, - пишет один из организаторов, портал www.32cars.ru. - Втиснуть такое количество участников в один день оказалось очень непростой задачей, учитывая частые вылеты и время на эвакуацию. Однако, несмотря на то, что последние классы 28 января откатывали уже практически в полной темноте, считанные единицы не дождались своего выхода на старт, а зрители и вовсе не расходились до глубокой ночи. 

Наши земляки в первый раз взошли на пьедестал после гонок переднеприводных автомобилей. Братья Никита и Денис Логиновы на своём ВАЗ-2112 чуть-чуть уступили гонщику из Мценска Владу Покровскому и пришли вторыми.

А после заезда на заднеприводных автомобилях калужане взяли сразу два из трёх призовых мест.

- Гонщиков часто разворачивало на ровном месте, а их болиды часто были похожи на экспонаты музея металлолома, - пишет в своём обзоре 32cars.ru. - Тем не менее, даже на таких авто гонщики умудрялись показывать отличное время круга, а лидером ожидаемо стал Алексей Орехов из Калуги на ВАЗ-2106. Чуть проиграл ему еще один постоянный участник ралли Евгений Лецкий на обычном ВАЗ-2105. Замкнул же тройку лидеров Леонид Мартынов из Калуги на совершенно беспредельном пикапе ИЖ, не поборовшимся за победу только из-за досадной ошибки пилота.

Второй этап «Карачевского заноса» состоится 23 февраля.

В гонках приняли участие не только жители Брянска, но и соседних областей, в том числе и Калужской.

По словам организаторов, даже на металлоломе гонщики показывали весьма неплохие результаты.

Фото: автопортал www.32cars.ru


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: спорт гонки

Еще новости из рубрики «Спорт»

Нормы ГТО в Калуге начнут сдавать 28 января 18.01.2017 12:07

Калужская область оплатит только 10% стоимости футбольных баз к ЧМ-2018 17.01.2017 12:49

Московское «Торпедо» приедет в Калугу в День космонавтики 16.01.2017 14:29

Дети «за рулём», а собаки вместо поворотников 13.01.2017 15:58

«Калуга» досрочно выиграла июньский матч с «Орлом» 12.01.2017 15:22


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 04 февраля, 17:30
Субботний мусейон
Калужский музей изобразительных искусств
вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

чт 02 февраля, 18:00
Мастер-класс "Валяние шерсти"
Дом мастеров
сб 04 февраля, 10:30
Мастер-класс "Аппликация из сердечек"
Дом мастеров
сб 11 февраля, 10:30
Мастер-класс "Городецкая роспись"
Дом мастеров
чт 16 февраля, 18:00
Мастер-класс "Открытка Рубашка"
Дом мастеров

Концерты

вт 31 января, 19:00
Концерт «Верните музыку»
Филармония
ср 01 февраля, 19:00
«Сны востока» — ARGISHTY (Армянский дудук) и шоу «ЭБРУ» (живопись на воде)
Филармония
пт 03 февраля, 18:00
Концерт Ashen Light
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 03 февраля, 19:00
Концерт "Как родилась песня"
Дом музыки

Кино

Почему он?
Три икса: Мировое господство
Балерина
Притяжение
Новости компаний

Встречайте Масленицу в «Хате»

Инвестиции в себя

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новости Обнинска
Блоги

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40

Нитуш's блог - Кому-нибудь нужен иллюстратор сказок? Я подучусь, если нужно!

Нитуш 18 янв 2017 19:59

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone 10 янв 2017 23:13