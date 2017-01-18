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Нормы ГТО в Калуге начнут сдавать 28 января

18.01.2017 12:07 19 Дмитрий Ивьев
Нормы ГТО в Калуге начнут сдавать 28 января

Каждую субботу, начиная с 28 января, в Калуге будет проводиться тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как рассказали нам в городской управе, оно будет проходить в спортивном комплексе по адресу: Грабцевское шоссе, д.41в.

Тестирование будет проводиться по следующим нормативам:

  • Подтягивание из виса на высокой перекладине.
  • Рывок гири 16 кг.
  • Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами.
  • Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см).
  • Поднимание туловища из положения лежа на спине.
  • Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине.
  • Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.

Чтобы поучаствовать в тестировании, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и принести ксерокопию паспорта.

- Традиция сдачи норм ГТО пришла к нам из СССР, - напоминают в городской управе. - Она успешно развивалась с 1931 по 1991 год. На какое-то время она была забыта, но в 2014 году указом президента программа вновь была введена в жизнь российского общества. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» состоит из 11 ступеней. Разделение проведено в соответствии с полом и возрастом.


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Тэги: спорт гто

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