Нормы ГТО в Калуге начнут сдавать 28 января

Каждую субботу, начиная с 28 января, в Калуге будет проводиться тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как рассказали нам в городской управе, оно будет проходить в спортивном комплексе по адресу: Грабцевское шоссе, д.41в.

Тестирование будет проводиться по следующим нормативам:

Подтягивание из виса на высокой перекладине.

Рывок гири 16 кг.

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами.

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см).

Поднимание туловища из положения лежа на спине.

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.

Чтобы поучаствовать в тестировании, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и принести ксерокопию паспорта.

- Традиция сдачи норм ГТО пришла к нам из СССР, - напоминают в городской управе. - Она успешно развивалась с 1931 по 1991 год. На какое-то время она была забыта, но в 2014 году указом президента программа вновь была введена в жизнь российского общества. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» состоит из 11 ступеней. Разделение проведено в соответствии с полом и возрастом.