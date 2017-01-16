Главная > Новости > Спорт

Московское «Торпедо» приедет в Калугу в День космонавтики

16.01.2017 14:29 2 Дмитрий Ивьев
Московское «Торпедо» приедет в Калугу в День космонавтики

Матч футбольного клуба «Калуга» с московским «Торпедо», отмененный в ноябре из-за плохой погоды, состоится в Анненках в среду, 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба калужской команды.

Откроет же весеннюю часть турнира наша команда игрой против липецкого «Металлурга». Игра пройдёт в Анненках в субботу, 8 апреля.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: спорт футбол фк калуга

Еще новости из рубрики «Спорт»

Дети «за рулём», а собаки вместо поворотников 13.01.2017 15:58

«Калуга» досрочно выиграла июньский матч с «Орлом» 12.01.2017 15:22

Конькобежка из Калуги стала чемпионкой России 27.12.2016 08:43

Депутаты подвели итоги XV спартакиады работников Городской Думы 22.12.2016 16:17

«Зенит» купил бывшего вратаря «Калуги» за 3,5 миллиона евро 22.12.2016 12:51


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 25 января, 18:00
Спортивный праздник «Татьянин день»
Калуга
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 25 января, 16:40
Кружки для детей в калужской областной детской библиотеке
Калужская областная детская библиотека
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
сб 18 февраля, 12:00
Зимняя сказка "Морозко"
Арена КТЗ, ДК
вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония

Концерты

вт 17 января, 15:00
Областной фестиваль "Молодёжная симфония"
Танеевский зал
вт 17 января, 19:00
Вечер немецкой музыки
Филармония
пт 20 января, 21:00
Концерт группы "СКАзка"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 21 января, 17:00
Вечера в галерее" Ирина Сафронова
Дом музыки

Кино

Викинг
Кредо убийцы
Почему он?
Три богатыря и Морской царь
Новости компаний

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone 10 янв 2017 23:13

Артем Летний's блог - Этот мир

Артем Летний 08 янв 2017 19:52

ЧК - Белочка

Viktorch1311 08 янв 2017 17:51