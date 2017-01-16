Московское «Торпедо» приедет в Калугу в День космонавтики

Матч футбольного клуба «Калуга» с московским «Торпедо», отмененный в ноябре из-за плохой погоды, состоится в Анненках в среду, 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба калужской команды.

Откроет же весеннюю часть турнира наша команда игрой против липецкого «Металлурга». Игра пройдёт в Анненках в субботу, 8 апреля.