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Дети «за рулём», а собаки вместо поворотников

13.01.2017 15:58 3 Елена Французова

В конце прошлой недели в Людиново прошёл первый чемпионат Калужской области по ездовому спорту.

Организаторы признаются, что погода их подвела, температура опустилась до -25°С. Однако это не испугало ни участников, ни зрителей. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Калужской, Брянской, Московской, Смоленской и Орловской областей. Самым юным участникам было всего по пять лет.

- Возрастных ограничений нет, участвовали  все – от мала до велика, показывая неплохие результаты,  - рассказал нам президент Федерации ездового спорта в Калужской области Николай СМИРНОВ. – Это были спринтерские гонки, наглядно демонстрирующие, что ездовой спорт это не просто покатушки, но и тяжелый труд.

Поскольку это командный вид спорта, внимание уделялось подготовке не только спортсменов, но и животных.

- Собак готовят под определённую гонку, ставят в упряжку, учтивая характер каждого животного. У нас они играют роль левых и правых поворотников, «руля», - добавляет Николай Смирнов.

Соревнование стало отборочным этапом на чемпионат России по ездовому спорту, который пройдёт в Твери. Представлять наш регион будут 8 спортсменов.

Фото: Иван Белов.


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Тэги: спорт ездовой спорт николай смирнов

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