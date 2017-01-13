Дети «за рулём», а собаки вместо поворотников

В конце прошлой недели в Людиново прошёл первый чемпионат Калужской области по ездовому спорту.

Организаторы признаются, что погода их подвела, температура опустилась до -25°С. Однако это не испугало ни участников, ни зрителей. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Калужской, Брянской, Московской, Смоленской и Орловской областей. Самым юным участникам было всего по пять лет.

- Возрастных ограничений нет, участвовали все – от мала до велика, показывая неплохие результаты, - рассказал нам президент Федерации ездового спорта в Калужской области Николай СМИРНОВ. – Это были спринтерские гонки, наглядно демонстрирующие, что ездовой спорт это не просто покатушки, но и тяжелый труд.

Поскольку это командный вид спорта, внимание уделялось подготовке не только спортсменов, но и животных.

- Собак готовят под определённую гонку, ставят в упряжку, учтивая характер каждого животного. У нас они играют роль левых и правых поворотников, «руля», - добавляет Николай Смирнов.

Соревнование стало отборочным этапом на чемпионат России по ездовому спорту, который пройдёт в Твери. Представлять наш регион будут 8 спортсменов.

Фото: Иван Белов.