«Калуга» досрочно выиграла июньский матч с «Орлом»

Футбольный клуб «Орёл» из одноименного города снялся с первенства России по футболу во втором дивизионе. Это связано с финансовыми проблемами, говорится в сообщении Управления физической культуры и спорта Орловской области.

Эта команда, напомним, выступала в одной зоне с «Калугой». Летом прошлого года наши футболисты уступили в гостях со счётом 0:1. Матч «Калуга» - «Орёл» в Анненках 4 июня этого года не состоится. Хозяевам присудят «техническую победу» со счётом 3:0.

Отметим, что в декабре некоторые сайты публиковали информацию о финансовых проблемах и у «Калуги». Якобы «космонавты» собираются сниматься с турнира. Однако в клубе эти слухи опровергли. 23 января игроки выйдут из отпуска и будут тренироваться в Анненках. В марте запланирован сбор в одном из южных регионов. А первые официальные матчи пройдут в начале апреля.