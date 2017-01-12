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«Калуга» досрочно выиграла июньский матч с «Орлом»

12.01.2017 15:22 3 Дмитрий Ивьев
«Калуга» досрочно выиграла июньский матч с «Орлом»

Футбольный клуб «Орёл» из одноименного города снялся с первенства России по футболу во втором дивизионе. Это связано с финансовыми проблемами, говорится в сообщении Управления физической культуры и спорта Орловской области.

Эта команда, напомним, выступала в одной зоне с «Калугой». Летом прошлого года наши футболисты уступили в гостях со счётом 0:1. Матч «Калуга» - «Орёл» в Анненках 4 июня этого года не состоится. Хозяевам присудят «техническую победу» со счётом 3:0.

Отметим, что в декабре некоторые сайты публиковали информацию о финансовых проблемах и у «Калуги». Якобы «космонавты» собираются сниматься с турнира. Однако в клубе эти слухи опровергли. 23 января игроки выйдут из отпуска и будут тренироваться в Анненках. В марте запланирован сбор в одном из южных регионов. А первые официальные матчи пройдут в начале апреля.


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Тэги: спорт футбол фк калуга

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