Конькобежка из Калуги стала чемпионкой России

В понедельник, 26 декабря, на чемпионате России по конькобежному спорту в Коломне калужанка Анна ЮРАКОВА победила на дистанции 3000 метров. Финишировала спортсменка со временем 4 минуты 6,61 секунды.

- В этом году я впервые в своей спортивной карьере завоевала титул чемпионки России! Спасибо за работу команде, - сразу же после победы написала конькобежка на своей страничке в «ВКонтакте».

В целом в этом сезоне Анна выступает блестяще. В начале декабря на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходил в Астане, она заняла второе место на этой же дистанции. А в ноябре Анна взяла «бронзу» на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано.

Фото с личной страницы Анны Юраковой в «ВКонтакте».