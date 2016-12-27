Конькобежка из Калуги стала чемпионкой России

В понедельник, 26 декабря, на чемпионате России по конькобежному спорту в Коломне калужанка Анна ЮРАКОВА победила на дистанции 3000 метров. Финишировала спортсменка со временем 4 минуты 6,61 секунды.
- В этом году я впервые в своей спортивной карьере завоевала титул чемпионки России! Спасибо за работу команде, - сразу же после победы написала конькобежка на своей страничке в «ВКонтакте».
В целом в этом сезоне Анна выступает блестяще. В начале декабря на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходил в Астане, она заняла второе место на этой же дистанции. А в ноябре Анна взяла «бронзу» на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано.
Фото с личной страницы Анны Юраковой в «ВКонтакте».
|
Депутаты подвели итоги XV спартакиады работников Городской Думы 22.12.2016 16:17
«Зенит» купил бывшего вратаря «Калуги» за 3,5 миллиона евро 22.12.2016 12:51
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» стал Дедом Морозом в Калуге 19.12.2016 13:32
Когда футболом болела вся Калуга! 18.11.2016 15:55
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2016 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: