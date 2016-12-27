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Конькобежка из Калуги стала чемпионкой России

27.12.2016 08:43 2 Елена Французова

В понедельник, 26 декабря, на чемпионате России по конькобежному спорту в Коломне калужанка Анна ЮРАКОВА победила на дистанции 3000 метров. Финишировала спортсменка со временем 4 минуты 6,61 секунды.

- В этом году я впервые в своей спортивной карьере завоевала титул чемпионки России! Спасибо за работу команде, - сразу же после победы написала конькобежка на своей страничке в «ВКонтакте».

В целом в этом сезоне Анна выступает блестяще. В начале декабря на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходил в Астане, она заняла второе место на этой же дистанции. А в ноябре Анна взяла «бронзу» на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано.

Фото с личной страницы Анны Юраковой в «ВКонтакте».


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Тэги: спорт анна юракова
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