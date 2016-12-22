«Зенит» купил бывшего вратаря «Калуги» за 3,5 миллиона евро

Бывший голкипер футбольного клуба «Калуга» Андрей ЛУНЁВ, успешно выступавший в нынешнем году за «Уфу», перешёл в «Зенит». По данным «Матч ТВ», команда из Санкт-Петербурга заплатила за 25-летнего вратаря 3,5 миллиона евро.
Контракт Лунева с «Зенитом» рассчитан на 4,5 года. Футболист уже успешно прошел медобследование.
Лунев начинал свою карьеру в 2010 году в московском «Торпедо». В Калуге он играл летом 2013 года на правах аренды. После этого был не очень удачный период в «Сатурне». В премьер-лиге Лунев дебютировал в сентябре 2016 года, когда травму получил основной вратарь «Уфы». После нескольких ярких матчей на голкипера обратили внимание российские топ-клубы.
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