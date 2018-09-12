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Твори добро: в Калуге пройдёт День донора

12.09.2018 10:19 0 425 Елена Французова
Твори добро: в Калуге пройдёт День донора

В субботу, 22 сентября, в Калуге пройдёт акция День донора. Калужан старше 18 лет приглашают принять в ней участие.

- Компонентов крови постоянно не хватает, - рассказывают организаторы акции. - Только совместными усилиями можно сформировать достаточный запас крови, необходимый для помощи больным людям. Переливание крови может понадобиться каждому. Спешите делать добро! 

Доноров просят записаться заранее, что оптимизировать процесс сдачи крови. Сделать это можно на сайте saturday.donorkaluga.ru

При себе необходимо иметь паспорт, обязательна регистрация или временная регистрация не менее года в Калуге или Калужской области. 

Акция будет проходить на Калужской станции переливания крови с 8:00 до 12:00.

Уважаемые читатели, а какие ещё добрые дела делали вы или ваши знакомые? Расскажите о них в комментариях!


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Тэги: общество
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