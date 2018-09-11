Чиновники просят 5 миллионов на туман

В понедельник, 10 сентября, на планёрке в горуправе первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ рассказал, как работает МУП «Калугаблагоустройство».
По его словам, расходы на эту организацию сократились, а работы у неё только прибавилось. В итоге площадь цветников в городе уменьшилась в два раза. Для того, чтобы изменить ситуацию, чиновник предложил пересмотреть финансирование организации, увеличить штат её сотрудников и поднять им зарплаты с 25 тысяч рублей до 30 тысяч.
- Мы провели работу по инвентаризации объектов, в частности парка Культуры и отдыха, склона, а также дамбы вдоль Яченского водохранилища, - сказал первый зам в ответ на упрёк в том, что скверы и парки Калуги находятся в неудовлетворительном состоянии. - Самый сложный объект – это склон. Мы видим, что он большей своей частью всегда находится на солнечной стороне. Он подвержен воздействию солнечных лучей. Для того, чтобы обеспечить его содержание постоянно зелёным, необходимо сделать систему орошения. Она должна быть специализированная - не просто распрыскивает воду, а распыляет её как туман. Включать её нужно только в ночное время в период с 12-11 вечера до 4 утра... При этом система орошения должна не просто осуществлять полив, но и производить подкормку газонного покрытия. Эта технология понятна, на сегодняшний день есть коммерческие предложения специалистов. Данная система будет стоить порядка 5 миллионов рублей – на склон и часть парка.
Дополнительные средства потребуются и на поддержание зелёных насаждений в новом парке на месте рынка. Там планируется смонтировать систему орошения. Рассматривается возможность монтажа системы полива на дамбе Яченского водохранилища. На это потребуется около 16 миллионов рублей.
Всего же по подсчетам чиновников, на поддержание Калуги в цвету с ранней весны до поздней осени, ежегодно требуется порядка 25 миллионов рублей.
|
Оригинальное решение: у «зебр» появилась надпись для взрослых 11.09.2018 14:48
Наш земляк возглавил Воронежскую область 10.09.2018 14:47
Александр Иванов поздравил Тулу с днем рождения 10.09.2018 11:18
Явка на выборы мэра Москвы в Калужской области составила 81% 10.09.2018 11:11
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: