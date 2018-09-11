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Чиновники просят 5 миллионов на туман

11.09.2018 11:33 4 2147 Елена Французова
Чиновники просят 5 миллионов на туман

В понедельник, 10 сентября, на планёрке в горуправе первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ рассказал, как работает МУП «Калугаблагоустройство».

По его словам, расходы на эту организацию сократились, а работы у неё только прибавилось. В итоге площадь цветников в городе уменьшилась в два раза. Для того, чтобы изменить ситуацию, чиновник предложил пересмотреть финансирование организации, увеличить штат её сотрудников и  поднять им зарплаты с 25 тысяч рублей до 30 тысяч. 

- Мы провели работу по инвентаризации объектов, в частности парка Культуры и отдыха, склона, а также дамбы вдоль Яченского водохранилища, - сказал первый зам в ответ на упрёк в том, что скверы и парки Калуги находятся в неудовлетворительном состоянии. - Самый сложный объект – это склон. Мы видим, что он большей своей частью всегда находится на солнечной стороне. Он подвержен воздействию солнечных лучей. Для того, чтобы обеспечить его содержание постоянно зелёным, необходимо сделать систему орошения. Она должна быть специализированная - не просто распрыскивает воду, а распыляет её как туман. Включать её нужно только в ночное время в период с 12-11 вечера до 4 утра... При этом система орошения должна не просто осуществлять полив, но и производить подкормку газонного покрытия. Эта технология понятна, на сегодняшний день есть коммерческие предложения специалистов. Данная система будет стоить порядка 5 миллионов рублей – на склон и часть парка. 

Дополнительные средства потребуются и на поддержание зелёных насаждений в новом парке на месте рынка. Там планируется смонтировать систему орошения. Рассматривается возможность монтажа системы полива на дамбе Яченского водохранилища. На это потребуется около 16 миллионов рублей.

Всего же по подсчетам чиновников, на поддержание Калуги в цвету с ранней весны до поздней  осени, ежегодно требуется порядка 25 миллионов рублей.


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Тэги: общество орошение
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