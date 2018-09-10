Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 10 сентября
$ 69.03 0.78
80.36 0.99
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Вакцины от полиомиелита на всех не хватает

10.09.2018 09:19 12 1551 Алёна Павлова
Вакцины от полиомиелита на всех не хватает

Только трёх тысяч детей смогли привить от полиомиелита в Калужской области в этом году, а планируется девять тысяч. Вакцины от опасного заболевания у врачей не хватает. Причина возникшего дефицита — в переходе на новый, более безопасный препарат, заявил министр здравоохранения региона Константин Баранов на планерке в областной администрации. С 2017 года в стране перешли на вакцинацию неживой инактивированной субстанцией. 

- Производственные мощности завода Нанолег в Кировской области, он единственный, не позволяет своевременно всей стране поставить определенное количество вакцин, которыми мы могли бы всех сразу привить, - сообщил министр. -  В феврале получили 5 тысяч доз, до 30 сентября должны получить около 4 900 и в декабре мы должны получить окончательное количество. 

В первую очередь прививают детей из групп риска. Если до конца сентября препарат не прибудет, то чиновники отправятся на завод и будут на месте решать проблему. 

Главный врач региона также предостерег родителей от прививок у частных врачей. Вакцина с кировского завода поставляется только в государственные учреждения, поэтому в частных клиниках надо сначала требовать все сертификационные документы на препарат, а только потом использовать его. 

К следующему году завод планирует нарастить мощности, и больше подобных проблем не должно возникать. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество здоровье.
Еще новости из рубрики «Общество»

Наш земляк возглавил Воронежскую область 10.09.2018 14:47

Александр Иванов поздравил Тулу с днем рождения 10.09.2018 11:18

Явка на выборы мэра Москвы в Калужской области составила 81% 10.09.2018 11:11

Лечение урологических заболеваний в клинике Ассута (Израиль) 07.09.2018 11:41

Хватит шуметь: прокуратура предостерегла застройщика Дворца спорта 07.09.2018 11:12


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 12 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 14 сентября, 10:00
«Калужская осень – 2018»
Анненки, ДЮСШ
пт 21 сентября, 11:00
Фестиваль «Открываем книгу – Открываем мир»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Для детей

ср 12 сентября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 15 сентября, 11:00
День открытых дверей в центре "Достояние"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония
вс 07 октября, 12:00
Спектакль «Страна Кошландия»
Филармония

Концерты

ср 12 сентября, 19:00
Вечер итальянской классики
Дом музыки
пт 14 сентября, 19:00
Вечер в стиле Progressive classic
Дом музыки
пт 14 сентября, 19:00
Федук
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 14 сентября, 21:00
Tribute Deep Purple
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Гоголь. Страшная месть
Кин
Выжившие
Принцесса и дракон
Новости компаний

РСХБ запустил акцию «Хорошее начало» для МСБ

Компания «Умалат» - победитель среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области

Россельхозбанк объявил финансовые результаты за I полугодие 2018 года по МСФО

В Калужской области растет мужской фактор бесплодия

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Лечение саркомы Юинга в Израиле

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

Как свить родовое гнездо по технологиям XXI века

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.