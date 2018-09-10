Вакцины от полиомиелита на всех не хватает

Только трёх тысяч детей смогли привить от полиомиелита в Калужской области в этом году, а планируется девять тысяч. Вакцины от опасного заболевания у врачей не хватает. Причина возникшего дефицита — в переходе на новый, более безопасный препарат, заявил министр здравоохранения региона Константин Баранов на планерке в областной администрации. С 2017 года в стране перешли на вакцинацию неживой инактивированной субстанцией.
- Производственные мощности завода Нанолег в Кировской области, он единственный, не позволяет своевременно всей стране поставить определенное количество вакцин, которыми мы могли бы всех сразу привить, - сообщил министр. - В феврале получили 5 тысяч доз, до 30 сентября должны получить около 4 900 и в декабре мы должны получить окончательное количество.
В первую очередь прививают детей из групп риска. Если до конца сентября препарат не прибудет, то чиновники отправятся на завод и будут на месте решать проблему.
Главный врач региона также предостерег родителей от прививок у частных врачей. Вакцина с кировского завода поставляется только в государственные учреждения, поэтому в частных клиниках надо сначала требовать все сертификационные документы на препарат, а только потом использовать его.
К следующему году завод планирует нарастить мощности, и больше подобных проблем не должно возникать.
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