«Всё происходит не случайно»: калужанка рассказывает о своей жизни в 26 странах

Калужанка Виктория ЛОРДАН жила в 26 странах, работала там и занималась самопознанием и духовным развитием.

В Калуге Виктория редкий гость. Она живёт в основном за границей. Выпускница КГУ, хорошо говорит по-английски, по-немецки, знает турецкий и испанский. Объездила 26 стран: Турцию, Египет, ОАЭ, почти всю Европу, Индию, Непал, Израиль. Сейчас она прилетела из Доминиканы, где провела целый год.

Три года в Турции

— Мой первый опыт работы за границей — аниматор в Турции, — рассказывает Виктория. — Закончила в Москве курсы аниматоров и улетела. К тому времени у меня была приличная должность в Администрации Президента РФ. Рассчитывала прожить в Турции полгода — провела три и поняла, что в Россию возвращаться не хочу. Так и осталась: летом — на курортах Средиземного и Эгейского морей, зимой — тоже в Турции, только на побережье Чёрного моря, на горнолыжных курортах. Работала в самых дорогих отелях.

Одну зиму решила провести в Египте, хотя он вызывал у меня двойственное ощущение. Cмущал уровень жизни и качество воды. В общем, вскоре из Египта через Красное море уехала в Иорданию. И там буквально на второй день мне предложили работу. Я согласилась. Съездила в Египет за вещами и осталась жить в Королевстве Иордания.

Среди пилотов и стюардесс

— В Иордании я работала в частной авиакомпании, которая базировалась в Эмиратах. Она занимается грузоперевозками из городов Аммана и Акабы. Работала с документами, переводами. Практически весь состав авиакомпании был русскоязычный, многие приехали из городов Ош и Бишкек. Компания арендовала для каждого сотрудника номер в отеле. Пилоты опытные, многие уже в своих странах на пенсии, поэтому устраивались в частные авиакомпании за границей. Им приходилось совершать посадки в горячих точках мира. Они рассказывали, что при пассажирских перевозках приземление — спиралеобразное, а в коммерческих рейсах нужно быстро снизить высоту, чтобы самолёт не сбили. И траектория движения была чуть ли не вертикальной — с неба на землю. Даже опытные штурманы и лётчики вытирали пот со лба после очередного такого удачного маневра.

В Иордании мы жили в 400 метрах от границы с Израилем. И, когда самолёты садятся в аэропорту Акабы, им надо очень аккуратно следовать траектории, чтобы не нарушить пограничные правила и остаться строго в пределах воздушного пространства Иордании.

К женщинам в этой стране особое отношение. Они ходят по улицам и купаются абсолютно закрытые, в традиционной мусульманской одежде. Если женщина учится водить машину, её не имеют права посадить к инструктору в автомобиль одну. Обязательно должен быть так называемый свидетель, который будет гарантом неприкосновенности.

Когда я жила в Иордании, там случился вооружённый конфликт, ходили патрули с автоматами. Пока едешь в автомобиле из Акабы в столицу, несколько раз остановят на блок-постах. Однако вспоминается только хорошее. Например, аэропорт в Аммане, столице Королевства Иордания, до сих пор считаю одним из самых красивых, которые видела. Пару лет назад перед Новым годом я снова оказалась там (летела с пересадками, и стыковка длилась около 18 часов). Испытала ощущение, что меня там ждали всю жизнь! Все вокруг искренне радовались. Всё украшено так, будто ты в каком-то волшебном рождественском райском саду. Невероятно красивые ёлки с игрушками и мишурой всех цветов. Продаётся много сказочных платьев, рождественских сувениров, масок, украшений… Очень гостеприимно встречали каждого пассажира.

С первой саньяси (монахиней) настоятеля ашрама Пилота Бабаджи

Жизнь в ашраме

— Индия и Непал мне запомнились временем, проведённым в ашрамах. Харидвар и Ришикеш — наиболее известные города для паломничества. Люди туда едут прикоснуться к божественному. Духовных учителей — гуру, которые передают знания, с любовью называют Бабаджи. Я жила в ашраме известного гималайского сиддха. К нему постоянно приезжали журналисты из всех стран, TV и один раз даже представители правительства Индии, чтобы посоветоваться. Ашрам — огромный и немного напоминает сказку или мистический театр. По его территории течёт река Ганг. На Востоке считается, что, если с головой трижды окунуться в воды Ганга, отпускаются все грехи. Эта река очень почитаема в Индии и во всём мире.

В ашрамах Индии и Непала я прожила немного меньше полугода. Монахам, которые приезжают, выделяют комнаты, дают еду, предоставляют все возможности для духовных практик — молитвы, медитации. Таким образом, не думаешь о потребностях тела, отключаешься от социума с его суетой, успокаиваешь ум, концентрируешься только на связи с божественным. И это другой мир, где все тебя видят насквозь. Живёшь среди монахов и святых, которые в Индии носят, как правило, оранжевые одеяния.

Надо сказать, что перед поездкой в Индию у меня был опыт общения с тибетскими ламами. Три года я училась у тибетского монаха, поэтому была готова и понимала, что это за мир. Индусы с радостью приняли меня в своё общество и проявили всё своё гостеприимство.

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Еда в ашраме.

Одной из практик было богослужение, длящееся 2 недели, — ягья. В Индии молились за мир между Россией и Украиной. Присутствовало больше двух тысяч человек. Приезжали и уезжали монахи из других местных ашрамов, святые, паломники, чтобы усилить действие мантр и присоединиться к такому благодатному делу. Совместная медитация всегда мощнее. Проводились определённые ритуалы — читали молитвы, делали подношения богам. В этих местах потрясающая концентрация духовной силы, она распространяется даже на детей, у которых с рождения есть дар ясновидения.

В соответствии с кармой

— У меня заканчивалась индийская виза. Бабаджи сказал, чтобы я летела в Россию. Но я отправилась в Непал. На прощание он предупредил, что, если я выберу путь в Непал, надо быть аккуратнее. Я поблагодарила и улетела. Там по его благословению некоторое время прожила в его же ашраме (их у него несколько), в очень красивом месте в Гималаях, в Катманду. Природа вокруг потрясающая! А птицы необычные, разноцветные, будто с других планет.

Пока я была в Непале, там случилось землетрясение — 7,9 балла. Это было в 2015 году. Нас эвакуировали самолётами МЧС. Храмы, города разрушились. Но там, где я жила, словно какая-то защита стояла, все дома остались целы и жители здоровы. На Востоке говорят: всё происходит в соответствии с кармой. За 2 дня до землетрясения вдруг началось движение, перемещение людей. Постоянно приходили какие-то группы, уходили в разных направлениях. Многие возвращались с гор — они там очень высокие, до 8 000 метров. Мои знакомые перед землетрясением решили ехать в Катманду. Я тоже с ними собралась, но один из друзей прямо перед выездом сказал, что я должна их проводить и вернуться. А я уже булочки горячие купила в дорогу. Отдала эти булочки им, и они уехали. Катманду досталось, вероятно, больше всех — высотки складывались, как карточные домики, всё сыпалось. Друзья остались живы, но вернулись совершенно другими людьми. Позже мне сказали, что движение людей перед землетрясением не случайно: высшие силы распределяли всех в соответствии с кармой, и мои знакомые оказались в самом эпицентре разрушений, как объяснил один из монахов, потому что ели мясо и были зависимы от других интоксикаций.

С каждым днём всё больше осознаёшь, что ничего просто так не происходит. Всё случается в соответствии с тем, кто мы есть в данный момент и кем хотим быть завтра. Всё, что у нас есть на сегодняшний день, — это именно то, что мы просили и о чём мечтали. И место, где мы сейчас находимся, самое лучшее, чтобы эволюционировать в соответствии с тем, чего мы хотим. Даже если что-то не устраивает: муж, работа, деньги. Всё это — самое лучшее на сегодняшний день для тебя, чтобы следующий шаг был в тот мир, в который ты хочешь попасть.

На ягье с Рудракшей Бабаджи — просветлённым индийским монахом.

Программа «Антистресс»

— Дважды я ездила в Иерусалим. Этот город привлекает всех святыми местами. Когда приехала впервые, на паспортном контроле продержали 2 часа, задавали много вопросов. А во второй раз пропустили мгновенно.

Жила в кемпинге на берегу Мёртвого моря, в городе Эйн-Геди. Это недалеко от Иерусалима. Практиковала программу «Антистресс» и «Детокс». Всему этому меня научили в Тибете, Индии и Непале. Вела тренинги и личный приём. Как правило, физическое и эмоциональное связано. Если какой-то эмоциональный процесс проходит долго, он отражается на физическом уровне. И если в России на консультации спрашивают про любовь, карьеру, деньги, то в Израиле говорят: «Я хочу спокойствия, чтобы не было тревоги в душе за себя, за близких». Всем известно, что это государство окружают такие страны, как Сирия, Иордания, Ирак, Иран, Саудовская Аравия… Люди постоянно живут в стрессе. По улицам ходят патрули с автоматами, мчатся автомобили с мигалками и сиренами, в новостях — убийства. И я научилась ценить жизнь. Не во всех странах её ценят так, как у нас в России, например.

Доминиканцы ждут субботы

— В Доминикану я попала, потому что всегда мечтала пожить на острове с красивыми пляжами, райской природой и людьми, похожими на тех, которые живут в индейских племенах, где нет никаких правил. Местное население выглядит, как герои фильма «Пираты Карибского моря». Они смотрят с вызовом. А жизнь на острове такая, что выходишь за рамки каких-либо правил. Люди могут говорить тебе одно, через секунду — другое, а потом поменять мнение на совершенно противоположное. А потом могут и вообще забыть о том, что договорились встретиться или пообещали перезвонить. Ты привыкаешь не строить логических цепочек, не делать выводов. Понимаешь, они живут здесь и сейчас.

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Доминикана — райское место, где жизнь проходит лениво и беззаботно.

Местные — как дети, любят петь, танцевать. Например, едет в маршрутке сеньора и поёт во весь голос. И никого это не удивляет. С понедельника по пятницу они чём-нибудь занимаются, кто во что горазд: торгуют, туристов возят на экскурсии, собирают и сушат кофе, какао, сахарный тростник… Кто побогаче, сдаёт автомобили или апартаменты в аренду. А потом наступает суббота, они садятся на пластиковые стулья перед кафе или магазином. Собирается по 20–30 человек — пьют пиво, а потом всю ночь танцуют бачату или сальсу, каждый со своим партнёром. Так у них проходят выходные. А с понедельника начинается работа, и это для них подобно мучению. Вся история острова связана с пиратством — этим и жили всегда, особенно гаитяне. За всё время они ничего не научились делать. Из уникального есть камень ларимар, который встречается только на Карибах. Они его продают. А всё, что делают руками, примитивно. Но танцуют все божественно. И поют! Ни разу не слышала, чтобы кто-то сфальшивил, у местных идеальный слух. Ещё у них очень красивые имена. Однажды иду по бедному району, слышу, тётушка кричит:

— Эсмеральда, Эсмеральда!

Думаю — кого же она зовёт? Оборачиваюсь и вижу облезлую-облезлую кошку. Смеялась потом всю дорогу. Даже такое создание назвали Эсмеральдой!

В Доминикане бананы едят на завтрак, обед и ужин, комбинируют, придумывают множество блюд. Однажды я пришла к доминиканке в гости, и она готовила бананы: порезала их на дольки, как мы огурцы и помидоры, взяла кусочек, положила на стол и банкой раздавила его. Затем он, расплющенный, попал на сковородку, его обжарили с двух сторон. Получилось что-то вроде нашей жареной картошки. Мне не понравилось — пресновато, безвкусно, но они очень любят… Или привыкли.

Последний герой

— Сама ситуация на острове располагает к растительной еде и жизни. Я там ничего нового для себя не делала, не развивалась. Работала на телешоу «Survivor» ­(«Последний герой»), которое снималось по франшизе, как когда-то у нас. Съёмки проводили турецкая компания Acunmedia и канал TV8 одновременно для 5 стран. Страны направляют на доминиканские пляжи, специально оборудованные и огороженные, своих участников: по две команды (одна — известные люди, другая — обычные). Съёмочная группа — примерно 1000 человек — часто не знает даже языка той страны, которой работает. Профессионалы просто видят эмоциональные моменты, красивые кадры.

Герои телешоу действительно живут на островах в океане, до многих из них можно добраться только на лодках. Они не имеют права покидать свой лагерь. И едят только немного риса утром, остальное — что сами добудут, чаще всего это кокосы. Пару раз сердобольные доминиканские охранники пытались передать им еду и сразу потеряли работу. Каждый день проходят соревнования — если команда побеждает, ей положен приз. Все хотят выиграть, потому что часто это поход в ресторан в необычном месте Доминиканы. Так продолжается от 3 до 6 месяцев — в зависимости от рейтинга реалити-шоу. Победитель получает серьёзный денежный приз, и съёмочная группа 2–3 дня празднует окончание очередного проекта. А потом или начинается новый сезон съёмок, или сотрудники TV улетают домой.

Несмотря на то что съёмочная группа живёт в апартаментах нереальной красоты, окна которых выходят на океан, и им предоставляют бесплатный шведский стол в ресторане в самом центре Лас-Терренаса, многие мне говорили: «Как же здесь скучно! То ли дело съёмки кино. А реалити-шоу — всегда одно и то же!»

Чего не хватает Калуге

— Приезжая в Калугу, я каждый раз замечаю изменения. Мне бросилось в глаза, что люди стали более дисциплинированными на дороге, переходят улицу по зелёному сигналу светофора. Ещё заметила, что в общественных туалетах по-прежнему нет бумаги, а у многих подростков — пустые глаза. Им некуда пойти, в городе ничего нет. Никаких классных душевных кафе, йога-центров, центров личностного развития. На улице Кирова обязательно должен быть какой-то центр духовной направленности, может быть, йога-центр, который будет гармонизировать город. Это очень важно для будущего и настоящего.

В Непале.

Эта статья была опубликована в №35 газеты «Калужский перекрёсток» от 05.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.