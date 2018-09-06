Пропавший в лесу мужчина покончил с собой

Как мы писали, 2 сентября ушёл в лес и не вернулся 38-летний житель Людинова.

К поискам пропавшего подключились добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В четверг, 6 сентября, волонтёры сообщили, что мужчину нашли погибшим. В пресс-службе УМВД России по Калужской области подтвердили эту информацию.

- Тело мужчины найдено в лесу, - рассказали в полиции. – По предварительной информации, он покончил с собой. По данному факту проводится проверка.