Мужчина четвертый день не возвращается из леса под Людиново

06.09.2018 08:26 1027

38-летний мужчина ушел в лес под Людиново 2 сентября и до сих пор не вернулся, сообщается в официальной группе «Лиза-Алерт Калуга».

Добровольцы собираются приступать к поискам. От Людиново забрасывать в лес их будут спецтехникой.

Пропавший ростом 160 см, худощавый, с короткими русыми волосами и серыми глазами. Был одет в серые шорты в клетку, синюю футболку и черные сланцы.