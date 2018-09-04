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Создатели «Сраного веника» посадили на цепь розовую табуретку

04.09.2018 15:48 10 1941 Елена Французова
Создатели «Сраного веника» посадили на цепь розовую табуретку

На днях  в людиновском городском Парке культуры и отдыха появился новый арт-объект - розовый табурет на цепи. Композиция привлекла внимание горожан, у неё даже появились свои почитатели, которые взобравшись на него, читают стихи.

Авторы объекта, уже известные нашим читателям по композиции «Сраный веник», назвали свою работу «Розовый стульчик».

Среди местных жителей они объявили конкурс на лучшего чтеца стихов. Главным призом в нём станет бутылка грузинского коньяка. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, требуется прислать его организаторам видео, на котором претендент на приз, взобравшись на «Розовый стульчик», декламирует стихи.

- Конкурс продлится до того момента, пока розовый стульчик не будет [нецензурное слово, синоним «украден»], - говорят авторы.

К слову, композиция «Сраный веник», несмотря на то, что понравилась горожанам, простояла в Людиново недолго.  Остаётся только гадать, какая участь уготована «Розовой табуретке». Может быть, случится чудо и конкурс продлится вечно? Благо главный приз с годами не портится, а, наоборот, становится всё ценнее и ценнее.

Людиновцы уже оценили креатив и обещают, что сегодня по пути домой существенно пополнят стихотворную коллекцию конкурса. Ну а пока на конкурс прислали два стихотворения. Одно - про кораблик, другое - про российский флаг.

Фото: группа ЛТП. 


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Тэги: общество
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