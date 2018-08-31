Мёртвые стерпят: погосты обезображены в Калуге и Жиздре

На днях калужанка Марина Рыбакова пожаловалась на безобразное состояние Пятницкого кладбища.



- Вот уже месяца три, войдя на Пятницкое кладбище, посетители могут видеть лежащее на оградах дерево. Оно мешает проходу к местам захоронений, перекрывая путь, не говоря уже о неудобствах тех людей, родственные захоронения которых пострадали от этого. Администрация кладбища ничего не предпринимает, ссылаясь на то, что у города нет денег. И как же быть в этой ситуации? Создается впечатление, что рассчитывают, что сами посетители, устав писать жалобы, должны взяться за работу, - написала женщина в группе «Калуга и калужане».

А в ходе урагана в середине августа, деревья повалио по всему кладбищу. Одно из них упало посередине прохода так, что ни машине не проехать, ни людям не пригнувшись не пройти.

Часть поваленных деревьев на Пятницком кладбище.

В МБУ «Калугаблагоустройство» не смогли сказать, когда кладбище приведут в порядок. Пояснив, что для этого город должен выделять средства. Мы направили официальный запрос в городскую управу с просьбой ответить, когда это будет.

В четверг, 30 августа, в группе «Калуга Жесть» были опубликованы фотографии центрального кладбища Жиздры. На них видно, что после опиловки деревьев, были раскурочены могилы и повреждены надгробия.

Жиздринское кладбище.

- Совершено варварское преступление под видом культурной вырубки старых деревьев, - пишет пользователь соцсетей. - В результате действий вандалов разрушены и уничтожены многие памятники. Вот как «облагородили» наше кладбище.

В администрации Жиздры нам не смогли дать комментарии по этому поводу, ссылаясь на то, что глава города в отпуске и сможет что-то прокомментировать только в понедельник, 3 сентября.

Когда получим официальные ответы, мы их опубликуем.