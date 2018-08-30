Гнев на милость: пенсионный митинг всё-таки пройдёт в центре Калуги

В воскресенье, 2 сентября, в 11:00 в сквере Жукова пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста.

- Борьба против антинародной реформы не закончена, и руки опускать нельзя. Приходите и приводите своих близких, - призывают организаторы.

Напомним, что ранее городские власти согласовывали проведение акции только в посёлке Мирный, который находится в 20 километрах от центра города. Это вызвало недовольство не только у организаторов митинга, но и у калужан.

Уважаемые читатели, а как вы думаете, помогут ли акции протеста заставить власть прислушаться к мнению народа? Да? Нет? А почему? Пишите в комментариях.