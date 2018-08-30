Гнев на милость: пенсионный митинг всё-таки пройдёт в центре Калуги

В воскресенье, 2 сентября, в 11:00 в сквере Жукова пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста.
- Борьба против антинародной реформы не закончена, и руки опускать нельзя. Приходите и приводите своих близких, - призывают организаторы.
Напомним, что ранее городские власти согласовывали проведение акции только в посёлке Мирный, который находится в 20 километрах от центра города. Это вызвало недовольство не только у организаторов митинга, но и у калужан.
Уважаемые читатели, а как вы думаете, помогут ли акции протеста заставить власть прислушаться к мнению народа? Да? Нет? А почему? Пишите в комментариях.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: