Протест на выселках: «пенсионный митинг» разрешили, но послали его далеко-далеко

Второго сентября в сквере Жукова калужане собирались провести очередную акцию против повышения пенсионного возраста.

Инициативная группа подала заявку на её проведение в горуправу Калуги. Власти дали на это добро, однако единственное место, где разрешили митинговать, находится аж в 20 километрах от центра города.

- Пришёл ответ, где вместо акции в сквере Жукова активистам предлагают провести митинг в посёлке Мирный, - возмущаются калужане в группе «Калуга против повышения пенсионного возраста». - Господа чиновники изволят шутить, создаётся впечатление, что они считают нас с вами неразумными детьми.

Активисты будут искать другие варианты места проведения митинга.

Напомним, что в первом чтении Государственная дума одобрила проект закона об изменении возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63 лет. Сейчас идёт внесение и обсуждение поправок к законопроекту.

Уважаемые читатели, а как вы думаете, помогут ли акции протеста заставить власть прислушаться к мнению народа? Да? Нет? А почему? Пишите в комментариях.