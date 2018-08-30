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Одна сатана: главный надзиратель области уволен за фиктивный развод

30.08.2018 08:13 8 2444 Сергей ПЕТРОВ
Одна сатана: главный надзиратель области уволен за фиктивный развод

Временно исполняющего обязанности руководителя Управления федеральной службы исполнения наказаний уволен за утрату доверия. Об этом в среду, 29 августа, сообщила генеральная прокуратура России.

В ходе проверки выяснилось, что бывшая жена главного надзирателя Калужской области работает в одном из подразделений возглавляемого им ведомства. И, хотя официально они развелись ещё в 2014 году, детальная проверка показала, что этот развод был фиктивным.

- Несмотря на расторжение брака, бывшие супруги продолжили проживать в служебной квартире, предоставленной врио начальника управления, вести совместное хозяйство и воспитывать общих несовершеннолетних детей, - говорится в сообщении генпрокуратуры.

А в 2016 году мужчина поспособствовал тому, чтобы супругу зарегистрировали в служебной квартире, в которой жил его подчинённый.

- Таким образом, выявлен факт непринятия мер по недопущению возможности возникновения конфликта интересов, - говорят в генпрокуратуре.

А это является нарушением антикоррупционного законодательства. Начальника управления уволили в связи с утратой доверия.


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Тэги: общество уфсин
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