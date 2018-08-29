Бывший глава калужской полиции возглавил крымскую

Вечером вторника, 28 августа, Владимир Путин подписал указ о назначении главы УМВД по Алтайскому краю Олега Торубарова главой полиции Крыма. Ранее Торубаров возглавлял калужскую полицию.

Он заступил на пост главного полицейского региона в 2007 году. К нам он прибыл году из Магаданской области. С назначением Торубарова связана забавная история.

По слухам тогдашний замминистра МВД России инкогнито приехал в Калугу для проверки работы предшественника Торубарова. Зайдя в одно из РОВД и никого не обнаружив в нем, замминистра присел на стул в одном из кабинетов, где хотел оставить для тогда еще милиционеров «приветственную запись». Однако стул под ним сломался и Овчинников плюхнулся на пол. После этой проверки ситуация с криминалом в Калужской области была признана неудовлетворительной и в Калугу прислали Олега Торубарова.

Приём Овчинникова – проверять подчиненных инкогнито, - использовал и сам Торубаров, в том числе и по прибытию в Калужскую область.

Как правило, после таких проверок руководители подразделений уходили на понижение. Так, к примеру, произошло и в 2013-м году в Алтайском крае, куда Торубаров прибыл на работу из Калужской области. Так что вполне возможно скоро интересные новости о внезапных проверках и перестановках в местной полиции придут и из Крыма.

Уважаемые читатели, а как вы думаете, что надо изменить в работе органов, чтобы улучшить и ее, и имидж полиции у калужан? Имеете позитивный или негативный опыт общения с органами? Поделитесь своим опытом и мнением в комментариях.