Кубяка животноводческая: коровки разгулялись не хуже легендарных лошадей

24.08.2018 08:41 729

Если цыганские лошади на Кубяка являются притчей во языцех уже не один год, то коровы там появились впервые этим летом.

Как мы уже писали, свободно гуляющих телят стали замечать у торгового центра «Торговый квартал». А в пятницу, 24 августа, они были замечены на свободном выпасе с противоположной стороны микрорайона - в районе пиццерии, что расположена напротив площади Кубяка.

Видео свободного выпаса скота опубликовал в «Народных новостях» наш читатель KseNoBiotik

Воистину этот район Калуги впору переименовывать в «Животноводческий».

Примечательно, что сообщения о новом виде скота на Кубяка появились примерно в то же время, как власти задумались над организацией «штрафстоянки» для кубякских лошадей.

На пресс-конференции городского головы, которая состоялась 21 августа, озвучили идею выделить под неё место и доставлять туда бродячий скот. А с владельцев за простой животины брать почасовую оплату. Как с автомобилистов, чьи авто доставили на штрафстоянку.