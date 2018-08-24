Кубяка животноводческая: коровки разгулялись не хуже легендарных лошадей

Если цыганские лошади на Кубяка являются притчей во языцех уже не один год, то коровы там появились впервые этим летом.
Как мы уже писали, свободно гуляющих телят стали замечать у торгового центра «Торговый квартал». А в пятницу, 24 августа, они были замечены на свободном выпасе с противоположной стороны микрорайона - в районе пиццерии, что расположена напротив площади Кубяка.
Видео свободного выпаса скота опубликовал в «Народных новостях» наш читатель KseNoBiotik
Воистину этот район Калуги впору переименовывать в «Животноводческий».
Примечательно, что сообщения о новом виде скота на Кубяка появились примерно в то же время, как власти задумались над организацией «штрафстоянки» для кубякских лошадей.
На пресс-конференции городского головы, которая состоялась 21 августа, озвучили идею выделить под неё место и доставлять туда бродячий скот. А с владельцев за простой животины брать почасовую оплату. Как с автомобилистов, чьи авто доставили на штрафстоянку.
|
Старейшие теннисные корты уничтожат ради парковки 23.08.2018 14:26
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: