Пока чиновники обсуждают штрафстоянку для лошадей, к ним присоединились телята

Кони на Кубяка - притча во языцех и визитная карточка микрорайона. Городские власти не раз признавались, что не знаю, как воздействовать на владельцев животных. Кони пасутся у многоэтажек, едят из мусорных баков, гадят на детских площадках и проваливаются в канализационные колодцы.

Во вторник, 21 августа, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ рассказал, как он видит решение данной проблемы.

- У каждой лошади есть владелец. Действительно, это граждане цыганской национальности, которые этих лошадей содержат и таким образом выпускают, - сообщил он. - С каждым из них ведётся индивидуальная работа, штрафы налагаются за выпас в неположенных местах.

Но штрафы – от 3 до 5 тысяч рублей - это разовая и, как оказалось, неэффективная мера.

- Системное решение – это строительство на базе имеющихся спортивных школ, организаций передержки лошадей, - считает Дмитрий Разумовский. - Куда можно было бы их привести, а потом уже [наложить] штраф, как за нахождение на штрафстоянке транспортного средства.

Отстойника для лошадей в городе нет. А для того, чтобы он появился, нужны деньги.

- Отстойника нет по простой причине, есть правила содержания этих лошадей. Больных лошадей вместе с нормальными содержать нельзя, а, чтобы отдельный объект для них построить, нужны соответствующие решения, нужны ресурсы.

Пока такой возможности у города нет.

Несколько совещаний по этому вопросу прошли в городской управе:

- Были смешные высказывания. Оказывается, лошади там всегда были, это потом уже люди дома и детские площадки стали строить.

К слову, к лошадям на выпасе в микрорайоне Кубяка уже добавились и телята. Их фото вчера, 20 августа, прислала наша читательница. Они свободно разгуливают на площадке перед торговым центром. Вкупе с лошадьми, они придают популярному выражению «Калуга - большая деревня», - дополнительный колорит.