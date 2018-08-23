Ограждение «антибабушка» убрали

Как мы рассказывали, странное ограждение появилось на тротуаре улицы Герцена, недалеко от ярмарки. Калужане его тут же окрестили «антибабушкой». Так как с появлением этой конструкции бабушкам, торгующим на улице, стало негде раскладывать свой товар.
Забор вызвал неоднозначную реакцию у калужан. Многие были возмущены таким отношением к пенсионерам, торгующим собственноручно выращенными овощами.
Мы поинтересовались у городского головы, как он относится к ограждению «антибабушка», и не появится ли оно на улицах Рылеева и Плеханова, где часто торгуют пенсионеры.
- Думаю, что установило его предприятие, которое занимается благоустройством. Моего указания точно не было, мы посмотрим, кто с ними борется, - сказал Дмитрий Разумовский. – Если оно негармонично, не вписывается в городскую среду, мы его демонтируем.
В итоге уже в среду, 22 августа, странная конструкция исчезла.
Фото автора.
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