Калужанка стала трёхмиллионным пассажиром в крымском аэропорту

В четверг, 9 августа, аэропорт «Симферополь» обслужил трехмиллионного пассажира с начала этого года. Юбилейным путешественником стала Юлия Космакова из Калуги, которая впервые приехала на отдых в Крым, сообщает РИА Крым.
- Мы будем отдыхать в Евпатории, в гостинице, - рассказала Юлия журналистам. - План отдыха - очень активный. Не просто будем «валяться» на пляже, планируем ездить по аквапаркам, по разным развлечениям ходить с сыном. Выбрали Крым, потому что слышали много хороших отзывов.
Девушка получила памятные подарки от представителей аэропорта, авиакомпании и министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.
Фото: РИА Крым.
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