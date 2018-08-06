Как на 22 сотках обустроить образцовую дачу

В рамках традиционной рубрики мы побывали в гостях у опытного садовода Анатолия ИСАЧЕНКО.

Рабочий день Анатолия Михайловича давно закончен. А телефон всё звонит, не умолкая.

— Домашние ругаются, что я вечно задерживаюсь, — признаётся наш сегодняшний герой.

Военный лётчик, даже выйдя на пенсию, остался в строю. Сейчас он заместитель председателя Калужского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. За неделю он умудряется побывать в разных районах области. Одних ветеранов надо поздравить с днём рождения, другим оказать посильную помощь.

Остаётся только удивляться, как у него остаются силы на приусадебный участок.

«Военные» порядки

22 сотки Анатолий Михайлович приобрёл 18 лет назад для своей мамы. Тогда на этом месте стояла старенькая покосившаяся избёнка с сараями, хлевом для скотины и тремя трухлявыми яблонями. Две яблони приказали долго жить, а третью удалось отстоять. Она до сих пор плодоносит.

На месте избёнки собственными руками лётчик построил дом, а сараи ликвидировал за ненадобностью. Мамы Анатолия Михайловича давно не стало. Её участок превратился в дачу. Сейчас здесь есть и гараж, и баня. Большая часть земли отведена под посадки.

Сразу бросается в глаза образцовый порядок, который начинается уже при подходе к дому. У дороги Анатолий Михайлович посадил деревья, они образовали естественную ограду. С одной стороны, она защищает дом от любопытных глаз, с другой — от дорожной пыли и шума.

— Я рос в деревне на Брянщине. У нас огород занимал гектар, — вспоминает Анатолий Михайлович. — Пахали лошадью. Тяжёло. Думал, вырасту, к земле никогда не вернусь. Отслужил в армии, отучился в военном лётном училище. И всегда держал для своих детишек хоть сотку земли, хоть грядку. У меня и возле аэродрома пара грядок была.

На его участке — настоящий «военный» порядок, посадки ровненькие, как по линеечке. Ведь он любит, чтобы всё было чисто, аккуратно, каждое растение на своём строго отведённом месте.

— Не терплю, когда кругом всё зарастает бурьяном, когда стоит высокая трава, — делится дачник.

Вот и приходится ему дважды в неделю её косить, чтобы не выросла она даже на сантиметр выше положенного.

Рукотворная красота

Конечно, говоря о даче семьи Исаченко, невозможно не упомянуть о супруге лётчика — Валентине, ведь большую часть времени именно она занимается растениями. Подкормить, подвязать, обработать от вредителей, собрать урожай. А ещё в это время надо и обед для мужа приготовить, и за внуками присмотреть.

— Мы вместе почти 40 лет. Моя жена всё умеет: шить, готовить… ждать! У лётчиков служба такая, что, бывало, возвращаешься за полночь. У всех темно, а у меня свет горит. Не может супруга лечь спать, пока я не вернусь! Мои товарищи от жён получку прятали, что меня всегда только удивляло.

У дачного дома растут яркие, ароматные и неприхотливые флоксы и можжевельник. Благодаря стрижке кустарник смотрится весьма эффектно.

— Стрижкой у нас всегда занимается Анатолий, — говорит Валентина.

Можжевельник не только декоративное, но и полезное растение: оно очищает воздух.

Главное, при выборе сор­тов подобрать те, которые устойчивы к нашим климатическим условиям, тогда уход за растениями будет минимальным.

Четыре в одном

За годы неустанного труда Анатолий и Валентина разбили прекрасный сад. Здесь растут яблони, вишни, черешня, груши, грецкий орех, фундук, всевозможные ягодные кустарники, актинидия, лимонник.

Причём практически каждое дерево с сюрпризом. Подходишь с одной стороны к груше, видишь крупные, наливающиеся зелёные плоды, с другой — они красные, с третьей — бело-жёлтые, с четвёртой — ветви без плодов стоят. Оказывается, на дереве привито 4 разных сорта. Та же ситуация и с яблонями, и с вишней, да и со многими другими растениями.

Всё дело в том, что Анатолий Михайлович регулярно омолаживает сад: некоторые деревья полностью удаляет, заменяя молоденькими, на некоторые прививает новые сорта.

— Сейчас спросом пользуются белорусские сорта яблонь и груш. И они, действительно, неплохие. Из сор­тов яблонь я предпочитаю осенние и зимние, которые долго хранятся. Так, «алеся» до августа в подвале лежит. У меня ещё три ящика зимних яблок осталось!

А вот домашние садовода, в частности внук, просят посадить сладкие, летние. Пришлось ему экспериментировать на существующих яблонях.

— Стараюсь сажать новые сор­та, которые меньше подвержены заболеваниям. Яблоня «богатырь» вроде неплохая, низкорослая, но болеет паршой, как и «северный синап». Лучше всего прививку делать на дички. Тогда она очень хорошо приживается. Один минус: дички дают много поросли, трудно потом от неё избавиться.

Сладкий «тимур»

Есть у Исаченко и виноград. Растёт он в открытом грунте. Практически каждое растение — новый сорт. Все сорта неукрывные, адаптированные к сюрпризам нашей погоды — морозостойкие. Когда садоводы только начинали заниматься этим растением, они его укрывали, старались высаживать таким образом, чтобы у лозы была стена-опора, которая летом бы нагревалась и отдавала растению тепло. Теперь же виноград растёт даже в центре участка, обвивая железные опоры. Главный секрет садоводов — подобрать сорта с ранним сроком созревания, чтобы лоза успела вызреть за наше короткое лето.

— Неплохой виноград «тимур», — рассказывает Валентина. — У него ягоды длинненькие, как у «дамских пальчиков». Обычно он в конце июля-начале августа уже поспевает.

Помимо «тимура» и «дамских пальчиков» растут здесь «кишмиш» и «золотые купола».

Напомним, что виноград нужно регулярно обрезать и подкармливать. Обрезать его следует аккуратно, иначе будет плохо плодоносить. Не делайте этого весной во время сокодвижения. А летом виноград нужно обязательно пикировать, в противном случае, как и любое растение, лоза начнет тянуться вверх, к солнцу, отдавая все питательные силы росту, а не плодам. Следите, чтобы лоза не была перегружена плодами, излишки удаляйте. Иначе растение может несколько лет вообще не плодоносить — перебаливать.

Растения-обереги

На участке можно встретить и традиционную картошку, и горох, и кукурузу, и огурцы, и помидоры, и перец. Последние растут в одной теплице. При этом полив томатов осуществляется через 5-литровые пластиковые бутылки, дно у которых обрезано. Вкопаны они горлышком вниз. Таким нехитрым образом удаётся избавить томаты от лишней влаги, которая губительна для плодов. Ведь именно избыток влаги приводит к фитофторозу.

— Я томаты стараюсь ничем не обрабатывать, — делится Валентина. — Нам помидоров всегда хватает. Единственное, что применяю от фитофторы — сыворотку.

Грядки с овощами обрамляют бархатцы. И сделано это вовсе не для красоты. Это растение отпугивает вредителей.

— Запах бархатцев они не переносят. Ещё я обычно сажаю и календулу, она тоже неплохо защищает растения, — добавляет Валентина.

Обычно садоводы отпугивают бабочку-белянку, развешивая вдоль грядки яичную скорлупу или белые баночки из-под йогуртов. Здесь же у капусты высадили цветы. А ещё замечено, что корни бархатцев содержат вещество, которое угнетает некоторые сорняки, например, хвощ и пырей.

Два сапога

На участке Исаченко есть несколько зон отдыха. Одна из них — большие качели, которые сделал сам Анатолий Михайлович, другая — лавочка у зелёной лианы. Подножье лавочки усыпано мелкими плодами актинидии — мини-киви. Причём в отличие от большинства растений собирать киви с лианы хлопотно, приходится каждый плод буквально ощупывать на спелость. Мягкий — значит, созрел. Внешне определить это сложно. Актинидия сама подсказывает, когда её можно есть: плоды начинают сыпаться. Чтобы не собирать их с земли, можно что-нибудь подстелить под лиану. Актинидия вкусная как в свежем виде, так в желе и в варенье.

Есть у растения и свои секреты: для того чтобы оно плодоносило, нужно обязательно сажать вместе мужскую и женскую лианы. Актинидия за сезон сильно разрастается, а значит, требуется регулярная обрезка.

— А вот здесь я голубику посадил. Уже второй год, как начала плодоносить, — показывает садовод небольшой кустик. — Ухаживать за ней несложно, главное — создать подходящие условия, подкислить почву. Выкопал яму 60 x 60, засыпал её перегноем и еловыми опилками — и всё.

Анатолий Михайлович считает, что главный секрет хорошего урожая — работать с душой.

— Всё нужно делать с настроением, с желанием, а иначе ничего не получится.

Вот так выглядит русское киви.

Своё особое место подбирали для каждого растения, чтобы оно развивалось в максимально комфортных условиях.

От колорадского жука картофель защищают бархатцы.

На каждой груше привито несколько сортов.

В саду — несколько площадок для отдыха. Одна из них — с самодельными качелями.

Голубика плодоносит на кислой почве.

Яблоне «зорка» только второй год, но на ней уже есть плоды.

Вот такой крупный перец растёт в теплице.

Эта статья была опубликована в №31 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.

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