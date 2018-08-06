Долги по зарплате в Калужской области превысили 200 миллионов

По данным на конец июля 46 предприятий в Калужской области задолжали своими работникам 209 миллионов рублей, сообщили на координационном совещании федеральных органов при правительстве области.

Зарплату в срок не получили более 2,5 тысячи жителей региона.

Пять из предприятий-должников - банкроты: (ЗАО «Розовый сад», ОАО «Кировский завод», АО «КОБМ», ЗАО «АЗСМ», ОАО «КМК»). Общая сумма долга этих организаций превышает 100 миллионов рублей, при этом денег на счетах у них нет, имущество под конкурсным управлением.

В списке крупных должников также ОАО «Гигиена Сервис», которое не заплатило 35 миллионов рублей 308 работникам. Предприятие еще не признано банкротом.

При этом за первое полугодие этого года долги по зарплате получили более 7 тысяч жителей региона. Им выплатили 164 миллиона рублей.

Уважаемые читатели! А вам задерживали когда-либо зарплату? Пишите в комментариях!