Долги по зарплате в Калужской области превысили 200 миллионов

По данным на конец июля 46 предприятий в Калужской области задолжали своими работникам 209 миллионов рублей, сообщили на координационном совещании федеральных органов при правительстве области.
Зарплату в срок не получили более 2,5 тысячи жителей региона.
Пять из предприятий-должников - банкроты: (ЗАО «Розовый сад», ОАО «Кировский завод», АО «КОБМ», ЗАО «АЗСМ», ОАО «КМК»). Общая сумма долга этих организаций превышает 100 миллионов рублей, при этом денег на счетах у них нет, имущество под конкурсным управлением.
В списке крупных должников также ОАО «Гигиена Сервис», которое не заплатило 35 миллионов рублей 308 работникам. Предприятие еще не признано банкротом.
При этом за первое полугодие этого года долги по зарплате получили более 7 тысяч жителей региона. Им выплатили 164 миллиона рублей.
Уважаемые читатели! А вам задерживали когда-либо зарплату? Пишите в комментариях!
|
Как на 22 сотках обустроить образцовую дачу 06.08.2018 16:21
«Калужского перекрёстка» без неё не было бы» 06.08.2018 09:09
Калужане путешествуют: в гости к Карлсону, Русалочке и Франкенштейну 03.08.2018 14:08
Как полетят на Марс за гелием 03.08.2018 12:44
Фоторепортаж: десантники прошли по Калуге 02.08.2018 16:29
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
Удлинитель 4 рин (20 см), новый
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: