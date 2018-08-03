Как полетят на Марс за гелием

Калугу с деловым визитом посетила делегация индийских учёных, работающих в сфере космических технологий.

В профессиональных кругах имя доктора Абадукатха Шиватаны Пиллаи хорошо известно. Он являлся главным контролёром и руководителем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ индийской организации оборонных исследований и разработок. Для российско-индийского сотрудничества в области военных технологий доктор Пиллаи является знаковой фигурой, поскольку стоял у истоков совместного предприятия «БраМос Аэроспейс», одного из лидеров в производстве крылатых ракет.

Ещё его называют индийским лидером-провидцем. Пиллаи — автор многочисленных научных работ, почётный доктор нескольких индийских и зарубежных университетов. За большой вклад в развитие науки и техники удостоен ряда правительственных наград Индии и других государств.

В 2014 году Президент России Владимир Путин наградил его орденом Дружбы. Награда вручена за неоценимый вклад в укрепление дружеских отношений между Россией и Индией и развитие научных связей между нашими странами.

В рамках визита в наш город доктор Пиллаи ответил на вопросы газеты «Калужский перёкресток».

— Г-н Пиллаи, с чем связан ваш приезд в Калугу?

— Я учёный в сфере ракетостроения и космических программ. Калугу считают колыбелью космонавтики. Это то место на карте мире, где всё и началось с идей Циолковского. Ещё в 1903 году учёный задумался о том, как человечеству достичь планеты Марс. И это его пророческие слова: «Герои и смельчаки проложат первые трассы Москва-Луна, Калуга-Марс». Это был провидец, идеи которого сегодня становятся явью.

Мы восхищаемся Циолковским и приехали в Калугу, чтобы своими глазами увидеть места, где он жил и работал. Здесь повсюду дух Циолковского! Это огромное вдохновение для нас.

Вторая цель нашего визита — посмотреть красивые природные и исторические места.

— Как вы считаете, ­полёт на Марс — это ближайшая реальность? И почему нам нужно побывать на Красной планете?

— Да, это реально. Примерно в течение 10 лет мы с вами увидим человека на Марсе. Первая совместная программа полёта намечена на 2023 год. Марс — очень древняя планета, где существовала жизнь многие миллионы лет назад. Об этом нам говорят исследования космических спутников. На нашей планете используется радиоактивный уран для получения энергии атомных станций. Но есть проблемы безопасности ядерной энергетики. На Марсе обнаружен нерадиоактивный гелий, который в сотни раз превосходит по своим качествам уран. Это топливо будущего. Отпадёт необходимость в атомных станциях.

На Земле три миллиарда людей страдают от недостатка чистой питьевой воды. Особенно — жители Африки и Индии. Чтобы перерабатывать морскую воду, нужна огромная энергия. И Марс способен помочь нам в решении этой проблемы.

— Какое впечатление произвела на вас Калуга? Понравился ли наш город?

— Вы, калужане, поцелованы Богом! У вас замечательный старинный город. Мои истинные эмоции: я бы здесь жил. Сейчас мы готовимся снимать фильм о создании совместного российско-индийского космического предприятия. Есть желание активно привлечь Калугу для съёмок. В октябре этого года, когда город покроется золотой листвой, мы приступим к работе над фильмом.

— Позвольте вас поблагодарить и подарить на добрую память свою книгу «Тайны старой ­Калуги» с пожеланиями добра и мира!

— Спасибо вам большое за очень интересную экскурсию по вашему городу! Впечатлил ваш Кафедральный Троицкий собор, Гостиные дворы. Особенно ценно, что один из первых памятников Ленину вы сохранили. В Дели к его памяти относятся с большим уважением. Обязательно приезжайте к нам в Индию, мы покажем вам свою замечательную страну!

Эта статья была опубликована в №31 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.