Фоторепортаж: десантники прошли по Калуге

В четверг, 2 августа, Калуга вместе со всей страной празднует 88 годовщину создания Воздушно-десантных войск.

Традиционное шествие утром прошло по улице Кирвоа – от сквера Мира до площади Победы. «Голубые береты» возложили цветы к памятнику военным медработникам, к мемориалу Вечного огня, к памятнику воинам-интернационалистам и монументу «Журавли».

Минутой молчания участники митинга на площади Победы почтили память тех, кто отдал свои жизни, защищая страну.

Подробнее в фоторепортаже Сергей КОНСТАНТИНОВА.