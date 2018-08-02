Фоторепортаж: десантники прошли по Калуге

В четверг, 2 августа, Калуга вместе со всей страной празднует 88 годовщину создания Воздушно-десантных войск.
Традиционное шествие утром прошло по улице Кирвоа – от сквера Мира до площади Победы. «Голубые береты» возложили цветы к памятнику военным медработникам, к мемориалу Вечного огня, к памятнику воинам-интернационалистам и монументу «Журавли».
Минутой молчания участники митинга на площади Победы почтили память тех, кто отдал свои жизни, защищая страну.
Подробнее в фоторепортаже Сергей КОНСТАНТИНОВА.
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