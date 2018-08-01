Танцы стареньких лебедей

В понедельник, 30 июля, на заседании областного правительства губернатор Анатолий Артамонов уподобил чиновников страусам… И призвал всех танцевать. И все это – из-за пенсионной реформы.
Танцуют все!
Прямая речь без комментариев:
– Голову в песок засунули, и типа того – нас это не касается. Ничего подобного! Каждый муниципалитет и каждое министерство должны свою часть работы проводить, разъясняя...
– Москва, пожалуйста, все пенсионеры там танцуют, соревнуются, кто лучше танцует. Раз пришел танцевать, значит, следит за собой. Почему этим не заниматься? Занимайтесь, пожалуйста…
– Займитесь как следует этой работой. А не только: «Вот караул, мы погибаем, нам пенсионный возраст повышают!» Глупости это все! Ни один нормальный человек до того возраста, который там указан, в этой реформе, на самом деле работу не прекращает. А бездельник он и до этого возраста не будет работать, какой был раньше…
– В том числе я прошу и средства массовой информации, подключитесь, пожалуйста, настройтесь на позитив…
От одного короткого комментария все же не удержусь: интернет-мем «больше ада» в Калуге давно уже имеет двоякий смысл.
Оптимизм оптимизации
Дерзко это – уточнять губернатора. Ведь я никто и звать меня никак. Поэтому вопреки отведенной Капитану Очевидность роли сошлюсь на авторитет профессиональных экспертов.
Основной месседж выступления Анатолия Дмитриевича:
– Главной целью изменения пенсионного возраста является повышение качества пенсионного обеспечения граждан и создание комфортных условий для работы и жизни людей старшего поколения.
И вот сказанное Артамоновым в лирическом стиле профессор МГИМО политолог Валерий Соловей переводит на трезвый технический язык: главная цель пенсионной реформы – оптимизация убыточных слоев населения страны. Причем политтехнолог Соловей делает этот простой вывод не от себя, а ссылаясь на экспертные заключения своих коллег, работающих на власть!
Мрачные подробности опущу, чтобы не обострять и без того обостренный в наших весях синдром Ослика Иа, только и повторяющего: «Страшное зрелище! Душераздирающее зрелище! Кошмар!» Сам этим страдаю, поэтому – за то, чтобы постепенно прививать и прививать к Ослику Иа Винни-Пуха.
Танцклуб «Весть»
Понятно, что, когда губернатор говорит подчиненным, что они совсем ничего не делают, он говорит это как требовательный отец. На самом деле что-то да делают. Так что нельзя сказать, что у нас совсем не танцуют и не учат танцевать. Вполне себе танцуют.
Вот уже с месяц для всех желающих открыта замечательная танцевальная площадка на сайте любимой областной газеты. Еще до прямых и публичных указаний высокого начальства для жаждущих танцевать пенсионеров на сайте создана рубрика-спецотдел. С символичной картинкой-заставкой: пенсионное удостоверение на куче сторублевок.
Танцуют политики и общественники, ректоры и педагоги, театральные деятели и музейные работники, заводчане и аграрии, библиотекари и ветераны спорта и т.д. и т.п.
Выдают с помощью танцоров пера такие вот па:
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И как апофеоз апофеоза – и смыслового, и стилистического, и всякого: «Нежелание занимать потребительскую позицию, находясь на заслуженном отдыхе, постоянно быть в круговерти событий, находить интересные занятия не для скрашивания досуга, а по причине полноты сил – такая точка зрения присуща неунывающим кондровчанам серебряного и золотого возраста, которые, много лет находясь на пенсии, посещают занятия группы «Здоровье» Дзержинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
«Инвалидов»! «По причине полноты сил»! В одном абзаце!
С черным юмором все в порядке. Не иначе как подражание поэту-песеннику:
«Танцуй, хоп-хоп!
Аплодисменты тебя накроют,
Крышка гроба – хлоп-хлоп».
Я привел только некоторые заголовки и отдельные бросившиеся в глаза цитаты. Упаковка, так сказать. Заниматься детальным анализом содержимого продукта не дает специальный защитный рефлекс. Есть у человеческого организма такой.
Расстраивает, что все члены танцклуба – хорошие ведь, без всякого сомнения, люди. Особенно расстраивает, что среди них есть те, кого я лично знаю и уважаю.
В детскую наивность этих людей я не верю. Поэтому в их оправдание могу – не с намерением как-то зацепить и обидеть, а именно потому, что уважаю, – сказать только одно: а что прикажете делать? – Чечевица-то, как и все, дорожает, лишь первородство падает в цене.
Автор: Алексей ЗАЙЦЕВ.
Фото pronedra.ru.
Этот материал опубликован в молодой городской газете «Калужский объектив», № 31. Адрес редакции: 248600, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54.
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