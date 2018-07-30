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Улыбаемся и пляшем: руководство области выступило за повышение пенсионного возраста

30.07.2018 11:26 58 4223 Елена Французова
Улыбаемся и пляшем: руководство области выступило за повышение пенсионного возраста

В понедельник, 30 июля, на заседании областного правительства глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ призвал чиновников активнее рассказывать о плюсах пенсионной реформы.

- Голову в песок засунули, и типа того - нас это не касается. Ничего подобного! Каждый муниципалитет и каждое министерство должны свою часть работы проводить, разъясняя. На самом деле нельзя видеть только то, что нам теперь больше работать придётся. Мы что уж так сильно переработали что ли? Самое-то главное, какая задача ставится - повышение уровня пенсионного обеспечения. Почему-то об этом мало говорят. Именно эту задачу поставил президент. Повысить качество пенсионного обеспечения и сопутствующих услуг, которые должны получать люди пожилого возраста.

Губернатор рассказал, что есть в нашей стране передовые регионы, в которых активно работают с пожилыми людьми:

- Смотрите, есть регионы, которые сегодня очень активно осуществляют образовательные программы для пожилых людей. И не только образовательные программы. В разных регионах по-разному называются: и активное долголетие, и ещё что-то, как угодно. Москва, пожалуйста, все пенсионеры там танцуют, соревнуются, кто лучше танцует. Раз пришел танцевать, значит, следит за собой. Почему этим не заниматься? Занимайтесь, пожалуйста. Я не помню где, то ли в Костромской области, посадили и всех обучают компьютерной грамотности. Соревнования проводят по компьютерной грамотности среди вот этих людей пожилого возраста.

Представитель министерства труда и социальной защиты Калужской области попыталась рассказать главе региона о том, как работают с пожилыми людьми у нас, но он не стал слушать.

- Вы делаете настолько мало и об этом мало рассказываете, что у других, кто тоже мог бы этим заниматься, интереса не возникает, - считает Артамонов. - Поэтому займитесь как следует этой работой. А не только: «Вот караул, мы погибаем, нам пенсионный возраст повышают!». Глупости это всё! Ни один нормальный человек до того возраста, который там указан - в этой реформе, на самом деле работу не прекращает. А бездельник он и до этого возраста не будет работать, какой был раньше.

Поделился глава региона и своим опытом общения с некоторыми пенсионерами.

- Бывает приезжаешь: «А вы знаете сколько мне лет? - Ну и сколько тебе лет? - Мне уже 55!» И не стыдно даже произносить вообще. Возьми, окоси вокруг своего дома, чтобы пожарную тебе безопасность повысить: «А мне уже 55 лет, я не могу окосить». Поэтому эту работу надо проводить. В том числе я прощу и средства массовой информации, подключитесь, пожалуйста, настройтесь на позитив. Хватит нам негатива и так достаточно уже. Что касается работы с людьми, которые достигают такого возраста, я не буду употреблять слово пожилого, иначе я и сам превращусь в пожилого, а я не хочу им быть, эту работу надо поставить сейчас на первое место. Это единственный путь решения тех задач, которые перед нами стоят.

Уважаемые читатели! А что вы думаете о повышение пенсионного возраста? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество анатолий артамонов пенсия
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