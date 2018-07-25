Средняя зарплата превысила 46 тысяч

В июне средняя начисленная зарплата в Калуге составила 46 700 рублей. Такие официальные данные опубликовал на днях Калугастат.
По сравнению с маем заработок вырос на 6%. За год рост составил 11%.
Статистика, напомним, учитывает данные компаний и предприятий с 15 и более работниками.
Цены за месяц выросли на 0,5%, оборот розничной торговли снизился на 5,6%.
Уважаемые читатели! А сколько в месяц зарабатываете вы? Пишите в комментариях!
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