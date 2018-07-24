В Калуге составят рейтинг безопасности торгово-развлекательных центров

В скором времени в Калуге должен появиться рейтинг безопасности торговых центров и объектов с массовым пребыванием людей. Об этом градоначальник Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ попросил начальника первого отряда федеральной противопожарной службы по Калужской области Геннадия ЖИГАРЕВА.
Рейтинг торговых центров составят по результатам проверок, которые проводились в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в марте этого года.
- Насколько я знаю, большая часть нарушений устранена, - сообщил Геннадий Жигарев.
- В конечном итоге у нас должен быть рейтинг тех торговых центров и объектов, которые устранили нарушения или находятся в процессе устранения, - ответил Дмитрий Разумовский. – Эту информацию мы должны сделать публичной. Давайте актуализируем её и такой рейтинг составим. Времени было достаточно.
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