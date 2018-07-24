Хватит жрать: число калужан, страдающих ожирением, подскочило на четверть

Во вторник, 24 июля, РБК со ссылкой на Минздрав опубликовал отчёт по ожирению в стране за 2017 год.

Согласно данным медиков, Калужская область хоть и не входит в лидеры по этому показателю, но регион признан проблемным. Как оказалось, за год число калужан, которым поставили такой диагноз, выросло на 25%.

Также Калужская область вошла в список из 14 регионов, где дети составляют треть от всех тех, кому поставили диагноз ожирение.

В лидерах же по стране следующие регионы:

По числу страдающих ожирением – Алтайский край. Здесь такой диагноз получили 127 200 человек.

По темпам роста в лидерах Кабардино-Балкария. Здесь прирост числа страдающих ожирением за год составил 41,1%

По детскому ожирению на первом месте снова Алтайский край. Здесь ожирением страдают 3,8% всех жителей в возрасте до 18 лет.

Интересны данные и по Ненецкому автономному округу. В 2016 году здесь диагноз ожирение поставили всего одному человеку. А вот в 2017-м их стало уже 536.

Самые же беспроблемные в этом плане регионы России – Северная Осетия и Ставропольский край. Здесь за год число страдающих от ожирения снизилось на 46,6% и 18% соответственно.

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