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Бывший следователь и прокурор возглавил ГЖИ

20.07.2018 16:02 3 820 Оксана КОЛОСОВА
Бывший следователь и прокурор возглавил ГЖИ

В четверг, 19 июля, состоялась пресс-конференция нового руководителя Государственной жилищной инспекции Калужской области. С 10 июля её возглавляет Алексей ДУЛИШКОВИЧ, в недавнем прошлом – начальник Управления экономики и имущественных отношений Калуги.

Ранее Дулишкович в течение 10 лет руководил Следственным отделом Калуги. 

Первым делом журналисты поинтересовались у нового начальника ГЖИ, как он видит свою работу в этой должности и ожидаются ли в работе жилинспекции нововведения. 

- Я как простой гражданин о данном органе знал только то, что он где-то есть в этой системе, - ответил Алексей Дулишкович. – Что это за организация, чем она занимается, какие у неё функции и полномочия, чем она может помочь, я, если честно, не знал. Поэтому первое, что я хотел бы сделать, - сделать работу инспекции доступной и открытой, чтобы каждый житель региона знал, что это за организация и каким образом она может помочь ему обеспечить комфортную городскую среду. Соответственно, если некие организации обязаны обеспечить уют и комфорт, но не делают этого, Государственная жилищная инспекция готова прийти на помощь. Для этого у нас уже функционирует круглосуточный колл-центр. Примерно 80% проблем решается в течение суток. 20%  обращений ставится на контроль, и инспекция принимает меры в рамках своей компетенции до тех пор, пока соответствующий гражданин не будет удовлетворён той ситуацией, которая заставила его обратиться в ГЖИ. 

Как можно более быстрая и адекватная реакция на жалобы жителей области – основная задача, которую Алексей Дулишкович ставит перед собой. Второе направление – упростить документооборот внутри Госжилинспекции, сделать его более быстрым и логичным. 

- Это опять же повысит скорость реакции на обращения, которые поступают в инспекцию. 

Третье направление – командрообразование. 

- Команда – сотрудники инспекции, которых я хочу сплотить вокруг себя и той работы, которую мы вместе делаем. 

Ещё одна задача – открытость, широкое освещение деятельности ГЖИ в средствах массовой информации. 

- Очень надеюсь на прямой контакт с прессой и диалог с жителями, потому что обратная связь очень важна. СМИ – это звено взаимодействия с населением. Готов на постоянной основе сотрудничать с вами и освещать все моменты – как позитивные, так и негативные, которые есть в нашей работе. 

Подробнее о пресс-конференции нового начальника ГЖИ читайте в ближайшем номере «Калужского перекрёстка», который выйдет в свет в среду, 25 июля. 

Уважаемые читатели! Знаете, где в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА. 


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