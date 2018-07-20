Бывший следователь и прокурор возглавил ГЖИ

В четверг, 19 июля, состоялась пресс-конференция нового руководителя Государственной жилищной инспекции Калужской области. С 10 июля её возглавляет Алексей ДУЛИШКОВИЧ, в недавнем прошлом – начальник Управления экономики и имущественных отношений Калуги.
Ранее Дулишкович в течение 10 лет руководил Следственным отделом Калуги.
Первым делом журналисты поинтересовались у нового начальника ГЖИ, как он видит свою работу в этой должности и ожидаются ли в работе жилинспекции нововведения.
- Я как простой гражданин о данном органе знал только то, что он где-то есть в этой системе, - ответил Алексей Дулишкович. – Что это за организация, чем она занимается, какие у неё функции и полномочия, чем она может помочь, я, если честно, не знал. Поэтому первое, что я хотел бы сделать, - сделать работу инспекции доступной и открытой, чтобы каждый житель региона знал, что это за организация и каким образом она может помочь ему обеспечить комфортную городскую среду. Соответственно, если некие организации обязаны обеспечить уют и комфорт, но не делают этого, Государственная жилищная инспекция готова прийти на помощь. Для этого у нас уже функционирует круглосуточный колл-центр. Примерно 80% проблем решается в течение суток. 20% обращений ставится на контроль, и инспекция принимает меры в рамках своей компетенции до тех пор, пока соответствующий гражданин не будет удовлетворён той ситуацией, которая заставила его обратиться в ГЖИ.
Как можно более быстрая и адекватная реакция на жалобы жителей области – основная задача, которую Алексей Дулишкович ставит перед собой. Второе направление – упростить документооборот внутри Госжилинспекции, сделать его более быстрым и логичным.
- Это опять же повысит скорость реакции на обращения, которые поступают в инспекцию.
Третье направление – командрообразование.
- Команда – сотрудники инспекции, которых я хочу сплотить вокруг себя и той работы, которую мы вместе делаем.
Ещё одна задача – открытость, широкое освещение деятельности ГЖИ в средствах массовой информации.
- Очень надеюсь на прямой контакт с прессой и диалог с жителями, потому что обратная связь очень важна. СМИ – это звено взаимодействия с населением. Готов на постоянной основе сотрудничать с вами и освещать все моменты – как позитивные, так и негативные, которые есть в нашей работе.
Подробнее о пресс-конференции нового начальника ГЖИ читайте в ближайшем номере «Калужского перекрёстка», который выйдет в свет в среду, 25 июля.
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Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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