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Так одевались калужанки по праздникам

16.07.2018 10:23 0 179 Татьяна Светлова
Так одевались калужанки по праздникам

В Музее изобразительных искусств можно увидеть, что носили женщины в позапрошлом веке.

Мало у кого сохранились старинные прабабушкины костюмы. А когда-то в каждом уезде был свой уникальный наряд, шился он вручную и украшался вышивкой — цветной перевитью. Нигде больше такой не было! Знаете, как она выглядит? Выставка «Вековая коллекция. Традиции старинной вышивки» будет работать в Музее изобразительных искусств до 5 августа.

Такое богатство

Уже почти 20 лет Майя ЛИСИНА реставрирует народные костюмы и шьёт новые по этнографическим образцам. В Обнинске она руководит клубом «Художественная вышивка» при МБУ «Городской клуб ветеранов» — мастерицы создают эту красоту.

— Сначала мы просто занимались вышивкой, — говорит Майя Анатольевна. — Но как-то поехали в Тихвин на День города и увидели необыкновенную выставку русских костюмов. Она нас просто потрясла. И мы под впечатлением сшили свой первый народный костюм. Ездили по деревням, искали хотя бы фрагменты нарядов, чтобы правильно сделать реконструкцию. И какое счастье, когда попадается подлинник! Это праздничные костюмы, их редко надевали, поэтому у кого-то чудом что-то сохранилось. Семья Никитичевых подарила мне наряд, который носила их прабабушка — крестьянка деревни Павловские Расчистки Жиздринского уезда. Это подлинные фрагменты передника с вышивкой по низу и кружевом на груди, подшалок, тканый пояс. Всё было в ужасном состоянии: ткань местами сильно запачкана, порвана, изъедена молью и мышами. Во время войны калужские земли были оккупированы немцами, поэтому ничего не осталось. Хозяйка костюма рассказывала, что фашисты заставляли женщин надевать эти старинные наряды, фотографировали их и фото отправляли в Германию. А костюмы отбирали или сжигали. Поэтому очень хочется сохранить их. Они же все разные. Такое богатство было у людей!

Захватила «вышивкомания»

— Я сшила свой первый народный костюм села Высокая Гора Мосальского уезда: рубаха, понёва, передник, сорока, жерелок. Шила год, всё — вручную, как в старину. Только я с электричеством шила, а они — при свече! — показывает свою работу Любовь ШАДАЕВА. — Рубаха — изо льна. Рукав сшит из 4 видов ткани. А вышивка по низу ­рубахи и по воротнику не через сетку, а по счёту ниток. Такие костюмы — без вытачек, поэтому их можно передавать по наследству, всем подойдут. Шила каждую свободную минуту. И знаете, как затягивает, прямо «вышивкомания»: дай ещё клеточку обовью, и ещё одну — смотришь, а уже 2 часа ночи, 3 часа…

Как жаль, что в детстве мы рукоделием почти не занимались! Я родилась в деревне Покров Угодско-Заводского района, ходила в Трояновскую школу. В те времена работала программа сближения города с деревней, и у нас она была ­чересчур исполняемой. Меня, отличницу, однажды выставили на линейке и чихвостили за то, что я пришла в шарфике, связанном своими руками. Тогда деревенскую женщину освобождали от труда — ­вязание, вышивка считались мещанством. Директор школы и учителя делали рейды по деревне. Но нам повезло: мой папа был председателем колхоза, всегда знал о рейдах и предупреждал нас с мамой, мы прятали все вышитые салфетки.

А сама вышивать я стала, когда попала в больницу с угрозой инсульта. Невестка купила мне набор для вышивки — иконку Божией Матери «Казанская», чтобы я развивала моторику рук. Но это же икона! Я долго не решалась начать вышивать, но потом попробовала — получилось. Да, бывало, ошибалась, но спокойно распускала и вновь вышивала. И всегда посещала выставки, посвящённые рукоделию. Однажды на выставке лоскутного шитья разговорилась с женщиной, и она позвала меня в кружок вышивки. Я засмущалась — вдруг не примут, не получится. Она говорит: «Приходите, не выгонит никто!» Я отнекиваюсь: «Ваш руководитель меня, наверное, не возьмёт». А она улыбается: «Я руководитель, приходите». Это была Майя Анатольевна Лисина. Я пришла, и так мне понравилось! Прекрасный коллектив, доброжелательный, а Майя Анатольевна всё очень доступно объясняет, всем делится. К нам приходят даже те, кто никогда в жизни не шил и не вышивал! А когда сделаешь своими руками такой костюм, это просто чудо какое-то!

В каждом уезде был свой особенный, неповторимый праздничный наряд.

Любовь ШАДАЕВА сшила костюм крестьянки Мосальского уезда вручную.

Майя ЛИСИНА занимается восстановлением подлинных костюмов и шьёт точные копии по старинным образцам.

Этот материал был опубликован в №28 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.07.2018. Ещё больше интересных статей можно найти в электронном архиве издания.


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Тэги: общество
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