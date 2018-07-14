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Администрацию губернатора хотят отремонтировать почти за 90 миллионов рублей

14.07.2018 09:32 4 1194 Дмитрий Ивьев
Администрацию губернатора хотят отремонтировать почти за 90 миллионов рублей

На днях на сайте госзакупок появились сведения о поиске подрядчика для проведения капитального ремонта здания администрации губернатора Калужской области, расположенного на площади Старый Торг.

Из бюджета нашего региона на эти цели готовы потратить 89 995 378 рублей. Хотя, возможно, во время торгов стоимость будет снижена.

Заявки потенциальных подрядчиков принимаются до 31 июля, сам аукцион пройдёт 3 августа.

Напомним, калужский «Белый дом» был построен в 1983 году. Однако торжественное открытие не проводилось, вспоминал ранее в комментарии для нашего издания краевед Валерий ПРОДУВНОВ

- Так как за три дня до этого секретаря обкома Кандрёнкова сняли, его место занял Уланов.

Уважаемые читатели! А какие ещё здания требуют капитального ремонта в Калуге? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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