Близкий туризм: что посмотреть за выходные недалеко от Калуги

Боголюбово. Церковь Покрова на Нерли.

По дороге в Москву

— У нас выдалась свободная неделя, и мы отправились в путешествие на машине по ближайшим городам: Серпухов, Владимир, Суздаль. Давно собирались это сделать, но всё не хватало времени, — рассказывает калужанка Ирина ШАРЫПОВА. — Сначала планировали много остановок, но потом решили, что лучше меньше посмотрим, зато будет время погулять, отдохнуть и познакомиться с городом. Утром двинулись в путь. Доехали до Тарусы. Места там живописнейшие, открывается прекрасный вид на Оку. В городе всё в зелени. Погода стояла отличная, народ уже вовсю купался.

Серпухов. Владычный Введенский женский монастырь.

Из Тарусы направились в Серпухов. Когда-то в городе был кремль, но от него почти ничего не осталось. Стены разобрали в 30-х годах XX века, а камни пошли на строительство Московского метро… Сейчас на этом месте лишь небольшие развалины. Заехали на территорию Владычного Введенского женского монастыря, основанного святителем Алексием в 1360 году. Это самый старый монастырь Серпухова. Территория ухоженная, много лавочек, цветут шикарные розы, гуляют павлины. Один из них нам даже позировал: распускал веером свой разноцветный хвост.



В Серпухове увидели павлина.

Из Серпухова ненадолго заехали в Давидову пус­тынь и в Дубровицы, что возле Подольска. Когда-то в Интернете я увидела фотографию церкви невероятной красоты и изящества и удивилась — оказывается, она находится в Московской области. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы была построена в Дубровицах в 1699 году по инициативе владельца местной усадьбы Бориса Голицына — воспитателя Петра I. Церковь стоит на возвышенности, построена из белого камня в стиле барокко и увенчана не куполами, а стилизованной короной.



Церковь в стиле барокко в Дубровицах недалеко от Москвы.

Есть легенда, что при освящении храма присутствовал сам Пётр I. Внутрь церкви мы не попали, потому что был уже вечер, всё закрылось. Просто погуляли, посмотрели окрестности. И отправились в Москву, где остались на ночь у друзей.

За что вишне поставили памятник

— Следующий день мы провели во Владимире. От Москвы до него примерно 3 часа езды. Но на трассе много населённых пунктов, кое-где идёт дорожный ремонт, поэтому приходилось двигаться медленно, и осталось ощущение, что ехали долго. Владимир нам понравился сразу, как только мы въехали в центр: уютно, ухоженно… Через Интернет забронировали квартиру в новом доме по вполне доступной цене. От неё до центра было 5–10 минут на машине.

За последние несколько лет город сильно изменился, о чём нам рассказали местные. На окраинах, конечно, есть и разбитые дороги, и невзрачные хрущёвки, но центр города облагородили. Историческая часть здесь плавно перетекает в современную. Много древних соборов, например, Успенский с фрагментами фресок Андрея Рублёва, знаменитые Золотые ворота… И в то же время появилась уютная пешеходная улица Георгиевская с современными смотровыми площадками и интересной городской скульптурой. Есть памятники Аптекарю, Художнику, Пожарному, Собаке-таксе и совершенно неожиданный памятник Владимирской вишне. Оказывается, до революции здесь цвели необыкновенной красоты вишнёвые сады. Местная вишня славилась на всю Россию, её якобы подавали даже к столу царской семьи. Установили памятник недавно, в 2015 году. Рядом — смотровая площадка. А раньше, как нам рассказали, на этом месте был пустырь.

Владимир. Площадка для отдыха на Спасском холме — часть прогулочной пешеходной зоны.

К чемпионату мира во Владимире, как и у нас, сделали фотозоны, поставили фигурки Забиваки, большой футбольный мяч, специальные цветочные композиции. Мы видели автобусы с иностранными болельщиками… На нас город произвёл очень приятное впечатление, здесь можно и от суеты отдохнуть, и в прошлое погрузиться.

Где Нерль впадает в Клязьму

— Следующим пунктом нашего маршрута стал Суздаль. По пути заехали в Боголюбово, там есть интересный монастырь. И оттуда направились к церкви Покрова на Нерли. Это просто потрясающее место! Мы ориентировались по «Яндекс»-навигатору, доехали и остановились возле железной дороги у забора. Навигатор показывал в этом месте дорогу, но на самом деле её не было. В Интернете мы читали, что до храма надо идти пешком. Позвонили друзьям, которые какое-то время назад были здесь — они подтвердили, что дорога только пешеходная. Шли до храма примерно 1,5 км по широкому лугу. Погода стояла комфортная. Но, если вы соберётесь туда с ребёнком, надо подготовиться: взять воду, головные уборы, солнцезащитные очки…

Никольская церковь была перенесена в Суздаль из села Глотово. Построена она без единого гвоздя.

Храм стоит на искусственной возвышенности, в месте впадения Нерли в Клязьму. Он был возведён Андреем Боголюбским в память о погибшем сыне и построен так, чтобы князь мог видеть его из окон своего терема.

Народу было немного, и мы просто наслаждались красотой и тишиной. Сели на берегу и минут 40 любовались природой и видом на церковь. Настолько там спокойно и хорошо, что уходить не хотелось.

За афишей спрятался «сыщик», который «следит» за вами.

Строить высотки запрещено

— В Суздаль приехали во второй половине дня. Ещё во Владимире забронировали здесь по Интернету просторную квартиру-студию. Город маленький, тихий, уютный. Здесь запрещено строить дома выше 3 этажей, чтобы не нарушить исторический облик. Гуляешь по городу, и всюду открываются живописные виды. На каждом шагу — что-то красивое и интересное. В Суздале много древних монастырей, церквей, красивые Гостиный двор, кремль… Вход практически везде бесплатный. Платный — только в кремль, где расположены музеи, и в Спасо-Евфимиев мужской монастырь. Этот монастырь сначала был деревянным, но первоначальные постройки не сохранились. Нынешний вид ансамбля сложился в XVI — XVII веках. В 1923 году монастырь закрыли, и затем на его территории размещались то политизолятор, то лагерь для военнопленных, то колония для несовершеннолетних.

Гостям города стоит подняться на колокольню Ризоположенского монастыря. Мы попали туда как раз когда шла экскурсия, и, пока поднимались на звонницу, нам рассказывали о том, как отливают колокола.



Вид на Суздаль с колокольни Ризоположенского монастыря.



Колокольня Ризоположенского монастыря — самое высокое сооружение в городе. Подниматься долго, но это того стоит. Сверху открывается потрясающий панорамный вид на весь город!

В Суздале помимо осмотра достопримечательностей можно посетить Музей деревянного зодчества, прокатиться в коляске или в карете, запряжённой лошадьми, поучаствовать в народных гуляньях и попробовать много разных видов медовухи — с имбирём, малиной, шиповником… Там просто культ медовухи. Продаётся она и в бутылках, и на розлив. Мы были за рулём, поэтому от дегус­тации отказались, но взяли с собой попробовать. Как рассказали местные жители, медовуху принято подавать с чем-то кисленьким, например с квашеной капустой и маринованными огурчиками.

Конечно, чтобы всё спокойно посмотреть, одного дня мало. К слову, встречалось много китайских туристов. Задумались: а ведь мы живём не так далеко и всё не можем вырваться, чтобы посетить эти старинные города. А иностранцы проделали для этого большой путь, им это интересно!

Эта статья была опубликована в №27 газеты «Калужский перекрёсток» от 04.07.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

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