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Калужанка признана лучшим молодым фотографом России

06.07.2018 10:58 2 1082 Дмитрий Ивьев

Калужский фотограф Светлана Тарасова получила гран-при конкурса «Молодые фотографы России-2018», итоги которого подвели на днях. Также лауреатами стали калужанки Александра Веснина и Алена Кочеткова.

Светлана Тарасова на конкурс представляла серию «О любви», Александра Веснина – «Прикосновение», Алена Кочеткова – «Преодоление болезни».

«О любви», Светлана Тарасова

Мои родители живут в городе. Они приехали сюда совсем юными, оставив родные деревни, чтобы учиться, работать, создать семью. Все получилось, но тяга к земле и любовь к природе по-прежнему зовут их в места, где они родились. Каждый раз, когда наступает весна, они приезжают в старый папин дом, чтобы разбудить его после долгой зимы. Первая семечка попадает в землю, и начинается время растений, чтобы через какое-то время все вокруг задышало и зацвело.

Родители неразлучны и всегда все делают вместе. В деревне они будто оживают и забывают о неприятностях и болезнях. Все выходные они трудятся на земле, составляя с ней единой целое.

«Прикосновение», Александра Веснина

- «Ба, куда она делась?!» - этот вопрос преследовал бабушку все мое детство… Я повзрослела, а бывшая соседская детвора уже c собственными детьми наезжает в деревню. Да, и я без спроса заглядываю в самые темные уголки сада, обхожу деревню кругом, и только в одном месте до сих пор останавливаюсь…«За просеку не ходить!» - слышится грозное дедово ворчание.

Не пойду, и сейчас не пойду…там же она. Настя..

Я в сущности так мало знаю о случившемся еще до моего рождения. И только совсем одряхлевшие соседки предупреждают своих внуков: «За просеку не ходить!» Да, вот еще тетка Антонина под рюмку красного тягостно и заунывно говорит о Насте.

- «И было то 19 годков, всего-то 19 годков - надрывно причитает Антонина. -«Волосы длинныя, заглядишьси, и тихоня такая, все одна гуляла. Да, вот же и платье ее! Храню! Любила она его больно. А в тот день не надела…»

- «Так что с ней случилось, Антонина Петровна?»

- «Та, кто его знает. Ушла и не вернулась. Как в воду канула. Всей деревней искали. А ее нет. Кто говорит, мол леший увел. А священник наш, Василий, тот что рябой, жалуется, что у церкву не ходила. Прикоснулась, говорит, к Неведомому! А это, милая, не прощается. Не прощается. Так и знай.»

Серия Алёны Кочетковой - о преодолении болезни

В следующем году Международный фестиваль молодежной фотографии планируется провести в Калуге.

Отметим, что на нашем сайте Светлана Тарасова ранее публиковала серию работ «Фотонастроение».

Также она снимала для нас репортажи:


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Тэги: общество
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