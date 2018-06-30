Садовая «АБВГДейка», или Розовое многоцветье

Участок Ленёвых уже издалека привлекает внимание. Ведь его забор оплетают всевозможные цветущие растения: от неприхотливого душистого горошка до клематисов и даже роз.

Екатерина ЛЕНЁВА выращивает на своём участке не менее 50 роз.

Цветы счастья

Друзья семьи вспоминают, сколько сил и трудов было положено, чтобы нынешняя цветущая, благоухающая сказка стала явью.

— Всю землю пришлось навозить, — говорит Эльвира ТЮРИНА. — Здесь был такой бурь­ян, что лопату не воткнёшь.

— Когда мы купили участок, он был заброшенный. Поле, поросшее травой по пояс, со старыми яблонями, посередине — штук 50 кустов смородины и километр малины. Пришлось старые деревья вырубать, кустарники выкорчёвывать, — рассказывает Екатерина ЛЕНЁВА.

Труды были с лихвой вознаграждены. Теперь в этот уголок любят заглядывать соседи, чтобы полюбоваться растениями, не проезжают мимо и ценители цветов. Екатерина со смехом вспоминает, как однажды в сад заглянул незнакомец. Глава семьи думал, что его привлёк раритетный автомобиль, ан нет — розы.

— Все считают, что розы — капризные растения, а на самом деле с ними легко, главное — понять принцип. Одно и то же изо дня в день делаешь — и всё, — говорит Екатерина. — Их вывести почти невозможно.

Самые первые розы, которые появились в этом саду.

При этом розами она стала заниматься лишь 8 лет назад, когда появилась собственная земля.

— Участок тогда был ещё неухоженный, я вскопала только пятачок у яблони. Подруга предложила мне розу, я призналась, что даже не знаю, что с ней делать. А она ответила: «Роешь яму, кладёшь удобрение, сажаешь и поливаешь». Я посадила, роза прижилась. За эти годы я её уже трижды пересаживала, а ей хоть бы что — везде растёт. Просто прелесть, что за растение! При этом год от года она становится только шире, крупнее, набирает мощь.

Екатерина с этими словами подводит нас к действительно мощным красным розам: бутоны, как блюдца, ствол шириной почти в сантиметр.

Участок у Ленёвых небольшой. Но на нём растут и цветы, и овощи, и ягоды, и плодовые деревья с кустарниками.

Екатерина — творческая личность. На днях в Доме музыки открылась её выставка будуарных кукол. А ещё она рисует, шьёт. Сад — это тоже часть творчества. Она признаётся, что ей нравится заниматься землёй, смотреть, как одно растение сочетается с другим, менять их местами.

Так, в этом году необычайно разросся в цветнике горный клематис.

— Видимо, я его хорошо подкормила, — говорит Екатерина.

И теперь для растения с цветами-звёздочками придётся подыскивать новое место.

Цветами садовод не только любуется, но и рисует их, главное — успеть запечатлеть, пока они не отцвели.

— Я рисую счастье, — говорит Екатерина.

Плетистые красавицы

Сколько всего в саду цветов, садовод-любитель сказать затрудняется. Только роз не менее 50.

Особое место среди них занимают плетистые, они не только украшают забор, но и перила дома, а в будущем — к концу лета — оплетут и опоры в саду, образовав беседку.

— Плетистых роз много, и они все разные, даже на одном кусте встречаются разного цвета бутоны, — рассказывает Екатерина. — Сейчас только первая волна цветения, ещё неделю назад ничего не было, ведь было довольно прохладно. Сейчас существует такое сортовое многообразие роз, встречаются среди них и похожие на пионы. Можно даже найти пионы, похожие на розы.

Вот и у Екатерины белая плетистая роза вовсе не напоминает своими соцветиями розу, её ветки — плети с кисточками — оплетают терраску.

Среди сортов плетистых роз в саду калужан представлен один из самых популярных — «рамблер». Это быстроцветущие и лёгкие в уходе растения.

— Осенью я обрезаю у плетистых роз ветви, но не до конца, укрываю «ультрасилом» — нетканкой, кирпичами прижимаю — и всё.

«Рамблеры» цветут раз в год на прошлогодних побегах. Специалисты советуют обрезать их сразу же после цветения, как правило, это происходит в августе — сентябре. При этом помните: отцветшие побеги старше двухлетнего возраста вырезают на кольцо, а молодые укорачивают до первой хорошо развитой почки.

— А вот роза «антика». Она была метра три в высоту, а в этом сезоне у меня «выпала». У неё розово-персиковые лепестки, отдающие внутри желтизной, переходящей цветом в «сливочное масло». Необыкновенно красивое растение. Постепенно оно отрастает.

Главное достоинство этого сорта — густомахровый, крупный цветок.

— Розы необходимо постоянно обрабатывать, без химии никак не обойтись. Так, этой весной, когда растения уже выросли, первая волна бутонов оказалась уничтоженной. Растения были объедены. Очень много обнаружила подпорченных побегов. Пришлось все их срезать, обработать, иначе цветов просто бы не было. Я только весной подкармливаю их куряком, потом всевозможными магазинными удобрениями… Вот здесь у меня лососевая роза. Она моментально расцветает на жаре. Вообще жара негативно сказывается на розах, они буквально «горят» на солнце: быстро распускаются, лепестки жухнут, получают ожоги. А тут у меня растёт оранжевая. Вот ей ни мороз, ни солнце не страшны. Хочется этот сорт размножить, но пока не получается. Ещё не распустилась роза, цветы которой мандаринового цвета — не оранжевого и не персикового! Пахнет изумительно.

В саду встречаются и почвопокровные розы.

— Это новые сорта, — говорит Екатерина.

Почвопокровные розы особенно ценят цветоводы, ведь ими можно не только украсить клумбу, но и использовать для формирования зелёных бордюров, которые оригинально обрамляют садовые дорожки.

«Клонируем» растения

Конечно, можно купить саженцы роз в магазине или на рынке. Но стоят они довольно дорого. Поэтому стоит попробовать размножить сорта черенками. Тогда полюбившееся растение будет одновременно в нескольких уголках вашего сада. А посадочным материалом можно будет поменяться с друзьями и соседями, как это делает Екатерина.

— Бываю у друзей. Если что-то понравится, обязательно черенкую. Нарезаю побольше веточек, чтобы хотя бы 1–2 хорошо прижились. Они на своих корнях неплохо живут, но, конечно же, хуже, чем на шиповниках.

Роза, которая бутонами больше напоминает шиповник.

Отчаянные цветоводы умуд­ряются черенковать даже те розы, которые им подарили в букетах.

Вот и у Екатерины растёт на клумбе одна из таких красавиц.

— Розы подарили на день рождения год назад, я их начеренковала. Весной дома в земле стояли. Потом я их высадила в сад.

Опытные цветоводы говорят, что черенковать розы несложно. Для этого стебель делят на отростки длиной 6–8 см. На этих «кусочках» обязательно должно быть несколько цветочных почек. Нижние листья удаляют, чтобы уменьшить испарение влаги. Черенки на сутки необходимо поместить в питательные раствор — корневин.

— У соседки растёт огромный розовый куст, он цветами усыпан так, что кажется, будто это пионы, — говорит Екатерина. — У неё есть от него черенкованные растения. Будем меняться.

Мы гуляем с Екатериной по саду, отмечаем, что каждый сорт розы имеет не только свою форму и цвет бутонов, но даже запах.

— Особенно сильно они пахнут утром и вечером, — рассказывает Екатерина. — Сестра называет мой сад «АБВГДейкой» за разноцветие.

Экспериментатор

На участке Екатерины помимо цветов посажены плодовые деревья, кустарники, ягоды и овощи.

Огурцы и жгучий перец растут в открытом грунте.

— Теплицу категорически не хочу, хотя муж одно время уговаривал. Вигвамы нам ни к чему, — признаётся цветовод-любитель.

Жгучий перец растёт в открытом грунте.

Да и без теплицы растения неплохо себя чувствуют. Попотчевала Екатерина нас белой земляникой. Ягоды очень ароматные и сладкие, вкус у них скорее не земляничный, а дынный. Белые плоды не только сладкие, но и не вызывают аллергии.

А ещё на участке растёт ремонтантная клубника. Чтобы ягоды не соприкасались с землёй и не прели, а грядки можно было меньше пропалывать, они замульчированы опилками.

— Слизни из-за этого тоже не ползают, — говорит Екатерина.

Многие садоводы для этих целей используют чёрную плёнку.

— Минус её в том, что, если жара простоит несколько недель, корни под ней просто сгорят, — отмечает Екатерина.

На этой груше привито 4 сорта.

Сейчас она увлеклась прививкой деревьев. В этом году ей удалось привить на иргу грушу.

— Несколько лет назад мы купили грушу, каждая ветка которой — новый сорт. Мне это очень понравилось, это интересный подход к выращиванию растений. Тогда же меня продавец и научил прививать. Главное правило: косточковые прививать на косточковые, семечковые — на семечковые.

Теперь к Екатерине обращаются друзья, просят сделать и в их саду прививки. Они отмечают: за что бы ни взялась Екатерина, всё у неё спорится. В этом году её сад стал участником конкурса «Калуга урожайная».

— У Кати в саду невероятная красота, потому что она занимается им с удовольствием, — говорит подруга Екатерины Эльвира.

Она уверена, что зелёные питомцы чувствуют к себе такое отношение и отвечают взаимностью:

— Растения, как животные, любят своих хозяев!

Вот так необычно выглядит ёлка в цветнике.

Заброшенный участок превратился в цветущий сад.

Эта статья была опубликована в №26 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

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