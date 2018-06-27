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Городская Дума провела заключительное заседание перед летним перерывом

27.06.2018 12:41 0 286
Городская Дума провела заключительное заседание перед летним перерывом

27 июня состоялось заключительное перед летним перерывом заседание Городской Думы.

Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ вручил грамоты и благодарственные письма членам Молодёжной палаты.

Александр Георгиевич поблагодарил членов палаты за активную работу и неравнодушное отношение к родному городу. 

Депутаты внесли поправки в бюджет Калуги.

  • 14 миллионов рублей выделяется для оснащения инвентарём и оборудованием нового детского сада на 280 мест в районе деревни Чижовка и обеспечение начала функционирования новых групп.
  • 11 миллионов 145 тысяч рублей будет направлено на выполнение работ по благоустройству сквера «Содружество», 470 тысяч рублей – на создание, содержание и ремонт объектов благоустройства. 
  • 1,3 млн. рублей будет выделено на озеленение города.
  • 4,5 млн. рублей выделяется на проведение проектных и изыскательских работ по объекту «Благоустройство территории Яченского водохранилища».  
  • На 677 тысяч рублей увеличивается финансирование муниципальной программы «Гражданская инициатива».

Были внесены изменения в структуру Городской Управы.

Ранее у Городского Головы было шесть заместителей, в новой структуре исключается должность заместителя Городского Головы, курирующего управления социальной сферы.

Управления социального блока будут подчинены заместителю Городского Головы – начальнику управления делами Городского Головы.

Управление по работе с населением на территориях будет подчиняться заместителю Городского Головы – начальнику управления городского хозяйства.

Таким образом, в структуре Городской Управы останется пять заместителей Городского Головы.

Депутаты приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества.

Бесхозяйными признаны водопроводные и канализационные сети, ряд газопроводов высокого и низкого давления, нежилое помещение, расположенное по адресу: Сиреневый бульвар, д. 2, артезианская скважина в деревне Животинки и церковь «Георгия на поляне», расположенная в деревне Галкино.

Было принято решение создать в Городской Думе комиссию по транспорту.

Комиссия будет осуществлять депутатский контроль за деятельностью органов местного самоуправления в сфере организации работы пассажирского транспорта, а также оказывать содействие в развитии сферы транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения.

Председателем комиссии был избран Евгений КАМЕНАРОВИЧ.

Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным предприятиям и присвоены наименования вновь образованным улицам.

В рамках часа контроля был заслушан отчёт о реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

В 2018 году в рамках программы предусмотрено благоустройство 55 дворовых территорий и обустройство сквера «Содружество».

По всем объектам подготовлена проектно-сметная документация, начались работы в 15 дворах, по пяти дворам проведены торги и определён подрядчик.

Контракты на ремонт и благоустройство остальных дворов планируется заключить до 9 июля. На выполнение работ подрядчикам отводится 45 дней.

Итоги торгов по скверу «Содружество» будут подведены 30 июля. В настоящее время на территории сквера ведутся подготовительные работы – расчистка территории.

Депутат Александр ОДИНОЧНИКОВ поднял вопрос о сроках выполнения работ по установке детских площадок.

Как сообщил первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ, в настоящее время ведутся работы по установке 17 детских площадок из 55, по остальным объектам проходят конкурсные процедуры. Завершить работы планируется в сентябре – первой половине октября. 

Депутат Юрий ТИТКОВ рекомендовал комплексно подходить к благоустройству дворовых территорий и в случае необходимости параллельно со строительными работами проводить опиловку старых деревьев.

Была рассмотрена информация о реконструкции здания Калужского театра кукол и сквера 50-летия ВЛКСМ.

Работы по реконструкции нового здания театра кукол планируется завершить ко Дню города,  в  сентябре, после оснащения необходимым оборудованием, театр распахнёт свои двери для зрителей.

– Решение вопроса с новым зданием для кукольного театра растянулось почти на двадцать лет, – отметил Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ,  – отрадно, что городским властям, наконец, удалось решить эту проблему, работы выполнены на высоком уровне, уверен, что новое здание театра кукол порадует маленьких калужан и их родителей. 

Работы по реконструкции сквера 50-летиям ВЛКСМ планируется завершить к 15 августа.

Проект реконструкции предусматривает восстановление бетонной плиты, гидроизоляцию фундамента, проведение дренажных работ, установку новых опор, замену облицовки и реставрацию орденов. 

– 29 октября будет отмечаться столетие ВЛКСМ, обновленный сквер станет хорошим подарком для ветеранов комсомола, – уверен Александр ИВАНОВ.

Также был заслушан отчёт о ходе ремонта детских садов за счёт средств, выделенных по предложению депутатов Городской Думы.

В 2016 и 2017 годах на эти цели выделялось по 20 миллионов рублей, в 2018 году на ремонт детских садов по предложению фракции партии «Единая Россия» было выделено 25 миллионов рублей.

За счёт этих средств планируется отремонтировать восемь детских садов и обустроить детский технопарк в центре дополнительного образования «Галактика».

В дошкольных учреждениях будут проведены работы по ремонту кровли, фасада, веранд, лестничных пролётов, инженерных коммуникаций и внутренних помещений, запланировано также асфальтирование и благоустройство территории.

Наибольший объём работ будет проведён в детском саде № 88 – на сумму 3,4 млн. рублей и детском саде «Непоседы» –  на сумму 4,5 млн. рублей.

5 миллионов рублей будет направлено на обустройство детского технопарка.

Работы планируется завершить к сентябрю.

Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ подвёл итоги работы Городской Думы в первом полугодии. 

– Сегодня Городская Дума провела заключительное 14-е заседание в первом полугодии, по сложившейся традиции в работе Думы объявляется летний перерыв, но все депутаты продолжат работу в своих избирательных округах, совместно с жителями и ТОСами они будут осуществлять контроль за работами по благоустройству и принимать участие в подготовке к празднованию Дню города, – сообщил Александр ИВАНОВ, – результатом нашей совместной работы явилось принятие ста шестидесяти двух решений Думы, среди которых  внесение изменений в бюджет Калуги, Устав города, в структуру Городской управы. Была принята одна законодательная инициатива, а в феврале утверждена стратегия развития нашего города на период до 2030-го года.

Глава городского самоуправления подчеркнул, что одной из главных функций представительного органа является осуществление контроля за решением вопросов местного значения.

– В первом полугодии в Городской Думе было создано две новых комиссии: комиссия по контролю за предоставлением земельных участков и комиссия по транспорту, – отметил Александр ИВАНОВ, –  в 2018 году завершается трёхлетняя программа ремонта детских садов, построенных в 50-60-х годах прошлого века. Сегодня мы заслушали информацию о ходе ремонтных работ. До 1 сентября депутаты будут контролировать реализацию этой программы, созданной по инициативе фракции «Единая Россия» и поддержанной всеми фракциями Городской Думы. Во втором полугодии нам предстоит продолжить контроль за реализацией программы «Формирование комфортной городской среды» и ходом капитального ремонта многоквартирных домов.

Также перед депутатским корпусом будет стоять задача по разработке нормативно-правовой базы системы инициативного бюджетирования.

Её задача – повышение инициативы жителей и ТОСов за счёт софинансирования  проектов и предложений по благоустройству.

В центре внимания депутатов Городской Думы будут вопросы утилизации твердых коммунальных отходов, пересмотр кадастровой стоимости земельных участков, функционирование всех коммунальных предприятий, связанных с жизнеобеспечением города, а также деятельность управляющих компаний.

– От себя лично и всего депутатского корпуса хочу выразить признательность Городскому Голове Дмитрию Разумовскому, его заместителям, всем руководителям структурных подразделений исполнительно-распорядительного органа, а также прокуратуры и полиции за конструктивное решение возникавших вопросов, все, что нам удалось сделать – это наш общий результат, – подчеркнул Александр ИВАНОВ.

 


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Тэги: общество городская дума
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