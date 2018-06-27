Депутаты осмотрели новое здание Калужского театра кукол

26 июня Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ и депутаты Городской Думы осмотрели новое здание Калужского театра кукол и проверили ход работ по реконструкции.
Предоставленный для размещения кукольного театра дом Купцова был построен в 1826 году, здание является памятником архитектуры федерального значения. Реконструкция началась в конце 2017 года, в ходе работ было вывезено 120 машин строительного мусора, отделка здания не соответствовала документации, и подрядчику пришлось провести дополнительные работы.
В настоящее время идёт наружная отделка, внутри здания работы полностью завершены. Фасад здания был сохранён в первозданном виде: лепнина, рельефы и даже цвет штукатурки.
– Каждый собственник вносил свои коррективы, и после того, как был произведён демонтаж, перед нами предстала грустная картина, – рассказал депутатам генеральный директор подрядной организации ООО «Реставрация» Виталий ЛЕОНОВ, – нами были выполнены работы по реставрации фасада, был демонтирован штукатурный слой, металлическая сетка по каркасу. Когда пошла отделка, хотелось получить не офисное помещение, а именно театр кукол, поэтому были внесены коррективы в отделочные материалы и их качество. Мы взяли другой вид декоративной штукатурки, изменили вид отделки ступеней главных лестниц – теперь это гранитные ступени, постарались с коваными деталями лестницы, ведущей на третий этаж. Хотелось добавить красоты и позитива, поэтому сделали двухуровневый потолок в виде солнца, чтобы оно светило каждому посетителю.
Для внутренних работ была использована шелковая штукатурка и жидкие обои, вместимость театра увеличена до 142 зрителей.
– Перед тем, как рассматривать вопрос реконструкции здания кукольного театра на заседании Городской Думы, мы решили проверить ход работ и увидеть всё собственными глазами, работой подрядчика депутаты остались довольны, – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, – я был здесь в самом начале реконструкции и могу подтвердить, что выполнен очень большой объём работ. Объект планируется сдать ко Дню города, для всех маленьких калужан и их родителей это будет прекрасный подарок. Много лет велись разговоры о том, что у кукольного театра нет своего здания, и, наконец, наша давняя мечта воплотилась в жизнь и скоро театр кукол распахнет свои двери для зрителей.
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