Дизайн-проект для несуществующего музея обойдётся в 14,5 миллиона рублей

Новый корпус Музея истории космонавтики никак не достроят, но работа над дизайн-проектом будущей экспозиции первой и второй очереди музея начнётся уже в скором времени. 21 июня стартовал приём заявок от желающих поучаствовать в открытом конкурсе на создание дизайн-проекта экспозиционного пространства и его концепции.

«Актуальность создания современной экспозиции в музее обусловлена необходимостью привлечения молодёжи к техническому творчеству и дальнейшему получению образования в наукоёмких и высокотехнологических областях. Без этого в России невозможно решить не только амбициозные задачи создания экономики, построенной на знаниях, но и элементарно поддерживать в безопасном состоянии сложнейшие технические системы, - говорится в техническом задании к конкурсной документации. – В связи с этим особенно важным становится поиск новых форм участия музея в достижении этой цели. Его миссией становится актуализация интереса к наукам и современным технологиям, техническому творчеству и получению образования в наукоёмких сферах деятельности».

Исходя из этой задачи, перед проектировщиками ставится задача по созданию не просто качественной экспозиции, а экспозиции мирового уровня, рассчитанной на «любую аудиторию».

Площадь нового музейного пространства составит 8713,69 кв. м. Из них экспозиционная площадь старого корпуса равна 1884,5 кв. м, нового – 5358,47 кв. м.

Предполагается несколько интерактивных зон: мультимедийный комплекс «Интерактивная планета» (-1 этаж нового корпуса – 186,17 кв. м), интерактивный театр-класс (-2 этаж нового корпуса – 186.17 кв. м), научно-приключенческий комплекс (-3 этаж – 226,25 кв. м). В новом здании музея разместятся также космический буфет (118,2 кв. м) и музейный магазин (342,23 кв. м).

Начальная стоимость контракта составляет 14 млн. 600 тыс. рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 июля. Победитель должен выполнить дизайн-проект до 15 декабря этого года.