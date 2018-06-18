Проверка слуха: два дня у стен больницы умирал мужчина

В субботу, 16 июня, в группе «Типичный Малоярославец» появилась информация о том, что у стен больницы умер инвалид.

Как пишут очевидцы, мужчина два дня пролежал во дворе напротив приёмного покоя. К нему якобы так и не вышли врачи.

- Из-за халатного отношения врачей умер, - сообщили пользователи.

В калужском региональном управлении Следственного комитета нам сообщили, что информация о том, что мужчина умирал у стен больницы не подтвердилась.

- Его силой запихнули в «Скорую», силой привезли в приемный [покой], он всех покрывал матом и слал на три буквы, отказался от осмотра, лечения, пошел спать на улицу, терапевт к нему выходил несколько раз и так же был послан, - пишет в соцсетях Кира КОЛОБАЕВА. - Он не инвалид, кстати, как оказалось, типичный алкаш.