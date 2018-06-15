«Ягужинские чтения» открылись в Калуге

В пятницу, 15 июня, в Инновационном культурном центре начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Ягужинские чтения». Двухдневное мероприятие проходит с целью увековечения памяти о видном политическом и государственном деятеле XVIII века Павле Ягужинском, который стоял у истоков реформирования государственного аппарата и был первым генерал-прокурором Российской империи.

Конференция организована Правительством и прокуратурой Калужской области при поддержке КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Калужского объединенного музея-заповедника и регионального отделения «Ассоциации юристов России».

В списке почетных гостей «Ягужинских чтений» видные деятели: Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, заместитель полпреда Президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству ФС РФ Андрей Клишас, председатель «Ассоциации юристов России» Сергей Степашин и представитель в Совете Федерации ФС РФ от Законодательного Собрания Калужской области Алексей Александров.

В работе форума участвуют руководители исполнительной и законодательной власти, правоохранительных ведомств, представители научного сообщества – видные ученые, ректоры, а также аспиранты, магистранты и студенты вузов. В числе спикеров - ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Университета Генеральной прокуратуры РФ Оксана Капинус и ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина Виктор Блажеев.

В ходе пленарного заседания на тему «Ягужинский П.И.: государственность и законность», которое прошло в первый день конференции, ее участников приветствовал Юрий Чайка.

- Он внес весомый вклад в решение ключевых задач укрепления государственности и правопорядка, - подчеркнул генпрокурор. - Находясь у истоков становления отечественной прокурорской системы, Ягужинский заложил основы организации ее деятельности, фундаментом которой стали принципы законности, справедливости, уважения, чести и достоинства личности, неотвратимости и ответственности правонарушителей.

Юрий Чайка отметил, что каждое новое поколение прокуроров сохраняет выработанные предшественниками традиции. По его словам, в целях соблюдения законности Генеральной прокуратурой инициируются вопросы совершенствования федерального законодательства. Многие из них, получают поддержку.

- Таким образом, современная прокуратура демонстрирует способность успешно решать задачи укрепления правопорядка, защиты прав и свобод граждан, интересов государства, - уверен Чайка. - Я думаю, Павел Ягужинский мог бы гордиться результатами труда нынешнего поколения прокурорских работников.

Генеральный прокурор России наградил ряд представителей законодательной и исполнительной власти, научного сообщества и прокурорских работников Медалью Ягужинского, недавно учрежденной в системе прокуратуры России.

Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ в своем выступлении подчеркнул неразрывную связь калужской земли с основными вехами отечественной истории. Он поименно назвал всех известных земляков, прославивших своим талантом Россию.

- Среди них почетное место принадлежит выдающемуся государственному деятелю Павлу Ягужинскому, при участии которого во время правления Петра I было разработано около 300 указов уголовно-правового характера, - заявил глава региона. - При Павле Ягужинском прокуратура получила статус высшего государственного органа власти. Это был великий государственный реформатор. И в наши дни, следуя исторической преемственности традиций, роль прокуратуры в служении интересам государства и граждан не только сохраняется, но и становится все более важной», - резюмировал глава региона.

Анатолий Артамонов выразил надежду на то, что органы прокуратуры своими законодательными инициативами будут способствовать совершенствованию российских законов и дальше «играть серьезную положительную роль в развитии государства в целом, и Калужской области в частности».

От имени аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО участников чтений приветствовал Николай Овсиенко.

- Через деятельность органов прокуратуры и судебной системы формируется доверие общества к власти и к политике, проводимой государством и Президентом России, - рассказал он. - Поэтому сегодняшнее мероприятие является очень важным и востребованным не только в рамках одного субъекта РФ, но и для всего Центрального федерального округа.

Николай Овсиенко выразил надежду на то, что конструктивный диалог участников чтений позволит выработать предложения по повышению эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ, органов прокуратуры и судов.

Пожелания плодотворной работы организаторам и участникам чтений от имени председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко передал Андрей Клишас.

Прокурор Калужской области Александр Гулягин представил доклад на тему «Роль прокурорского надзора в механизме российской государственности».

Конференция продолжилась работой тематических секций по актуальным направлениям историко-культурной и уголовно-правовой политики. Одна из них посвящалась роли личности Павла Ягужинского в становлении российской государственности и перспективам возрождения усадьбы в селе Авчурино в Ферзиковском районе нашей области. В бывшем имении Ягужинских участники чтений побывают 16 июня.

В настоящее время усадьба является объектом культурного наследия федерального значения. В декабре прошлого года дом и мавзолей авчуринского комплекса были переданы в безвозмездное пользование Калужскому объединенному музею-заповеднику, при участии которого началась реализация проекта восстановления усадьбы. Руководители проекта уверены, что «Ягужинские чтения» станут важным подспорьем не только в части его популяризации и поддержки на научном, правовом и краеведческом уровнях, но послужат дополнительным стимулом для возрождения музейного комплекса и всего села Авчурино.

По итогам конференции планируется публикация сборника научных статей.