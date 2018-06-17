Когда томаты «бесятся с жиру», им нужен стресс

Тамара РЕШЕТНЯК вместе со своей главной помощницей — мамой Марией Михайловной.

На участке семьи Решетняк есть где разгуляться, как-никак 20 соток. Здесь всего вдоволь: и овощей, и цветов, и плодово-ягодных культур.

При этом Тамара, как истинный поклонник цветов, создаёт красоту не только на своём участке, но и вокруг него. Яркие, ароматные растения встречают гостей уже у забора.

Цветущее царство

— Какие высокорослые хосты! — невольно вырывается у меня.

— Места здесь много, поэтому они и растут хорошо, — улыбаясь, отвечает Тамара. — Впритык к другим растениям цветы сажать не стоит. Человеку на просторе хорошо, цветам — тоже. Это надо учитывать.

Среди хост встречаются и миниатюрные виды. Вообще, эти цветы ценят за неприхотливость, многообразие и декоративные качества: своими разлапистыми листьями они могут скрыть любые огрехи участка или придать изюминку цветнику.

— Неплохо у нас прижился кустарник вейгела. Этому растению уже лет 6. Его желательно на зиму укрывать. Можно лапником, но деревья жалко.

Поэтому вместо сос­новых веток дачники используют спанбонд.

— Розы я укрываю мешками из-под сахара и муки и укрывным материалом. Сохраняются хорошо, — добавляет Тамара. — А вот наша спирея. Это такой шикарный цветущий куст. Но в этом году он помёрз.

Недалеко от спиреи растёт сирень.

— Я не даю сирени разрастаться, молоденькое растение формирую так, чтобы оно изначально было одним стволом. Так сирень смотрится эффектнее. А вот форзиция — заслуживающий внимания садоводов кустарник. Весной он выпускает маленькие жёлтенькие цветы, причём растение усыпано ими так, что даже веток не видно. Как только они отцветают, появляются листья.

Вдоволь налюбовавшись растениями у дома, мы заходим в овощник.

Домики для огурцов

По всему периметру участка посажен виноград.

— Виноградом занимается исключительно мой супруг. У нас растёт 20 сортов, -показывает Тамара лозы, на которых уже висят завязи гроздей. — Мы стараемся приобретать неукрывные сорта, которые хорошо подходят для нашего климата, типа «изабеллы». Сами видите, какая у нас непредсказуемая погода: весна была тёп­лой, а в последние дни стоят заморозки. Укрывные сорта могут и не вызреть. Им постоянно необходима высокая температура.

В овощнике всего по чуть-чуть: и лук, и морковь, и свёкла, и огурцы. Первое время в открытом грунте каждый огурчик растёт в своём домике-теплице. Сверху он накрыт пластиковой бутылкой с отверстиями. Тамара отмечает, что это очень удобно. Как только огурцы подрастут и наберут силу, бутылки можно будет убрать.

— Мы попробовали мульчировать грядки травой. Мне очень понравилось. Мульча препятствует росту сорняков, под ней дольше сохраняется влага, значит, надо меньше полоть и поливать!

А грядки с клубникой замульчированы соломой. В результате ягоды ещё и не соприкасаются с землёй — не пачкаются и не преют. А чтобы клубникой не лакомились птицы, вдоль грядок развешаны железные банки из-под газировки.

— Ранней весной, как только вы пропололи клубнику, её надо защитить от болезней: подкормить йодом, борной кислотой, золой, аммиаком или мочевиной. Делают это раз в 10 дней. Как только появились ягоды, подкормки прекращаются, — объясняет Тамара.

Грядка непрерывного цветения

— Мы стараемся каждый уголок нашего участка украсить. Я очень люблю клубневые растения, например, бегонию. У меня несколько её сортов.

Горшочки с бегонией стоят у дома вместе с петунией.

— Осенью, после того, как бегония отцвела, я выкапываю клубни, даю им просушиться. Если они очень крупные, делю их и храню всю зиму в холодильнике. А махровой петунией занимается мой супруг, он сам выращивает её из семян и каждый год меня приятно удивляет.

На фоне традиционных цветов выделяется зелёное растение, которое цветёт зелёными цветами. Как оказалось, это цветок морозник — устойчивый к перепадам погоды и нетребовательный к почве.

Растёт здесь и стахис. Это растение ценят скорее не за внешний вид, а за тактильные ощущения, которые он дарит. На ощупь листья цветка будто плюшевые. За это его как только не называют: медвежьи ушки, овечьи или заячьи.

В прошлом году Тамара сама сделала цветочную горку.

— Выкопала большую яму, на дно положила строительный материал, затем — щебёнку, а сверху — резиновые дорожки, только после этого засыпала конструкцию землёй. Я надеялась, что она не будет оседать, но увы, за зиму прилично осела. На горку я высаживаю стелющиеся или низкорослые растения, такие как медуница. У этого низкорослого растения красивые листья — зелёные с белыми вкрап­лениями. Высаживаю я сюда и сортовую герань. Как правило, для этого в июне черенкую взрослое растение. Молодые отростки легко приживаются, вскоре начинают цвести. А вот взрослые при пересадке перебаливают.

А рядом с горкой есть небольшой искусственный водоём и так называемая грядка непрерывного цветения, на ней растения посажены так, чтобы, как только отцвело одно, тут же зацвело другое.

— Скоро ирисы отцветут, розы пойдут, потом лилии, а в конце — лилейники и бархатцы.

Томат «ощипанный»

— Капусту мы отсадили, помимо белокочанной растёт у нас и пекинская, к сожалению, её очень любят слизни.

После капусты тянется грядка, заставленная мини-теплицами, сделанными из пластиковых бутылок. Но растут под ними вовсе не огурцы, а арбузы и дыни.

— Арбузы у нас получаются небольшие, но зато ароматные, а вкус — как из детства. В середине августа уже собираем урожай. К сожалению, в это время порой нападает на них фитофтора. Чтобы продлить срок сбора урожая, мой муж сам сделал небольшие парнички из поликарбоната.

Парники напоминают крышку от ящика с бортами, они очень лёгкие и мобильные, без труда переносятся с места на место. По словам Тамары, бахчевые не требуют какого-то особенного ухода, для них самое главное, чтобы лето было тёплым, тогда они успеют вызреть.

Поэтому и были сделаны небольшие парнички, чтобы накрывать их при необходимости.

В основном все растения дачники подкармливают зелёным удобрением.

— Крапиву или какую-то другу траву заливаем водой, настаиваем дней 10, как запах появляется — всё, готово, можно использовать, — объясняет Тамара.

Но удобрения, хоть они и зелёные, нужно применять аккуратно, чтобы не перекормить растения. Так произошло с помидорами в теп­лице. От избытка азота они, вместо того чтобы давать плоды, все свои силы пустили в зелень — листья и ствол, то есть стали жировать.

— В таком случае надо сразу же прекратить подкормки, — говорит Тамара. — А также заставить растения испытать стресс: оборвать не саму макушку, а несколько листочков рядом с ней, обрезать нижние ветки. Это даёт толчок к развитию растений.

Томаты, а в этом году и перцы, растут в просторной, высокой стеклянной теплице с поликарбонатной крышей, которую супруг Тамары сделал сам.

— Мы выращиваем высокорослые помидоры — «чери», «де барао». Как-то, лет 10 назад, отдыхали в Турции и оттуда привезли помидоры. Они так долго лежали, прежде чем мы семена взяли. С тех пор их и выращиваем. Они дают хорошие, крупные, вкусные плоды. Вообще, я стараюсь, если увижу что-то новое, необычное, интересное, привнести на свой участок.

Неспроста высокорослые сорта томатов предпочитают многие овощеводы. Ведь они отличаются длительным плодоношением и высокой урожайностью.

От фитофторы Тамара ничем растения не обрабатывает. С заболеванием борется проветриванием.

— Фитофтора появляется от избытка влаги, когда в теплице из-за перепада температур скапливается конденсат. А у нас всё лето окна и двери открыты настежь.

Отдельно от других культур растут плодовые деревья. Есть здесь войлочная вишня — посажена вместе с опылителем, алыча, черноплодная рябина, груша.

— В этом году впервые заплодоносит груша «чижевская», ей пошёл третий год.

Напоследок Тамара говорит, что после того, как закончились посадки растений, можно заняться наведением марафета.

На 20 сотках нашлось место и традиционной картошке, и южным арбузам.

В теплице растут высокорослые томаты.

Ранние огурцы высадили в теплице. Растения уже плодоносят.

Сортовые люпины. После того как срежут первые цветы, они зацветут повторно.

Цветочная горка.

Клубника замульчирована соломой.

Эта статья была опубликована в №24 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.