Посмотрите на свой нос

Каждый день мы всмат­риваемся в разные лица, стараясь понять, что за человек перед нами, чего от него ждать и как с ним общаться. Специальные методы лицечтения, физиогномики позволяют определить, что заложено в нас от рождения и к чему есть предрасположенность. И нос — один из основных источников информации.

— Нос и мозг тесно связаны. В носу есть рецепторы, которые реагируют на запахи и посылают сигнал обонятельному центру мозга, — рассказывает психолог Алексей СТЕПЧЕНКОВ. — Если у человека длинный нос, значит, рецепторов в нём больше. Такие люди более чувственны, они больше ориентированы на ощущения, умеют ценить красивые вещи. Красота для них важна, что запрограммировано генетически. Эти люди производят впечатление более культурных, тактичных, вдумчивых. Среди них много музыкантов, художников, парфюмеров, дизайнеров.

Если нос короткий, то сигналы от рецепторов доходят до мозга гораздо быстрей. Человек с таким носом будет воспринимать все ситуации проще, он меньше ориентируется на ощущения. И общаться с ним нужно более конкретно и чётко. Такие люди не придают значения красивым словам и красивой упаковке. И могут быть достаточно резкими. Но хочу отметить, что у большинства современных людей носы всё-таки достаточно длинные.

Переносица

— Переносица (место между глазами) может быть вогнутой, плоской, как, например, у японцев, китайцев, и прямой. Если переносица прямая — боковое зрение развито плохо, человеку удобнее повернуть голову, чтобы что-то увидеть обоими глазами. При этом окружающие сразу заметят, куда направлен его взгляд, скрыть это сложно. Тем, у кого переносица вогнутая, не надо поворачивать голову, достаточно просто скосить вбок глаза. И не всегда понятно, куда смотрит такой человек. Это отражается и на чертах его характера. Те, у кого переносица вогнутая, более хитры, склонны к обману. Прямая переносица говорит о прямом характере. Перед вами — открытые, честные люди. Но, напоминаю, нельзя вешать ярлыки.

Есть врождённая предрасположенность, и есть воспитание. Человек может быть хорошо воспитан или подготовлен, и тогда его поведение в повседневной жизни будет отличаться от того, о котором мы говорили.

Ноздри

— Они могут быть маленькими или большими. Чем больше ноздри, тем больше воздуха человек может вдохнуть за один раз. И тем меньше времени ему требуется, чтобы сделать второй полный вдох. Поэтому такие люди и психологически могут быстро полностью менять своё эмоциональное состояние. Это темпераментные люди. А маленькие ноздри обычно говорят о спокойном характере. При этом у некоторых людей форма ноздрей может быть вытянутой, что тоже говорит о каких-то особенностях их характера.

Кончик носа

— Узкий, острый кончик носа говорит о педантичности, о том, что человек любит копаться в мелочах. В общении он захочет узнать у вас множество мельчайших подробностей. Из таких людей получаются хорошие бухгалтеры, следователи, врачи.

Нос картошкой говорит о том, что человек склонен обобщать, и это будет проявляться во всём. Деталям такие люди не придают особого значения, вникать в подробности у них нет желания. Зачастую они неаккуратны, не склонны анализировать. Но, конечно, и у них есть возможность перевоспитать себя.

Крылья носа

— Когда мы вдыхаем воздух, можно заметить, что крылья носа немножко прижимаются. Тонкие крылья прижимаются сильней, толстые — меньше. Это влияет на устойчивость нервной системы. Если крылья носа тонкие, значит, нервная система слабая, человек неуравновешен, часто нервничает, переживает. Если крылья носа толстые — человек выдерживает большие психологические нагрузки, сохраняя равновесие в любых ситуациях.

Конечно, физиогномика говорит о характере лишь предположительно. С раннего детства на человека оказывают влияние и воспитание, и общество, и ситуации, в которые он попадает. Черты лица изменяются в процессе взросления или во время пластических операций, и всё это так или иначе может отразиться на характере.

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— Нос прямой и длинный — значит, человек честный. При этом говорить для него естественно длинными, растянутыми фразами. У него хорошо развито логическое мышление. По другим чертам лица можно судить о том, что человек он приличный, культурный. Люди с такими чертами лица в первую очередь думают о том, что оставят после себя.

Он не склонен хвалить своих подчинённых, хорошо умеет собой управлять, при этом может вспылить и устроить взбучку. Обладает высоким интеллектом и способен находить нестандартные решения. У него достаточно крепкая нервная система.