Мораторий на снос старых домов предложили ввести краеведы

Как мы рассказывали, накануне в Калуге состоялось заседание рабочей группы по сохранению исторической памяти. Председатель калужского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Николай БРОКМИЛЛЕР предложил последовать примеру Рязанской области и ввести в регионе мораторий на снос старых домов возрастом 100 и более лет, независимо от их состояния.
- Конечно, глядя на старый, разрушенный дом, первое, что приходит чиновнику в голову: «Лучше его снести, а на этом месте что-то построить». Это порочная практика, - считает Николай Брокмиллер. – Она приведёт к тому, что через 10-15 лет нам сохранять будет нечего. Потому что у застройщиков будут лазейки сносить старые дома и строить в центре города в нарушение всяких нормальных границ, существующих сегодня.
Свои предложения краеведы намерены озвучить на встрече с городским головой Дмитрием Разумовским. Предварительно она запланирована на конец июня.
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