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Козельский молочный завод на «Завтраке шефа»

14.06.2018 15:03 0 377
Козельский молочный завод на «Завтраке шефа»
C 5 по 7 июня 2018 года в Музее декоративно-прикладного искусства прошел II Международный обучающий форум «Завтрак шефа».

Посетителей ждала насыщенная программа мероприятий: 12 площадок, более 150 семинаров, лекций и мастер-классов, открытых кухонь, дегустаций, а также 10 топовых ресторанов и фуд-корт. Собралось более 70 экспертов, которые поведали о новых технологиях и трендах.
 
Аудитория мероприятия была разнообразная: шеф-повара, кондитеры, су-шефы, повара - всего 3500 профессионалов своего дела.
 
Конечно же, Козельский молочный завод не смог пройти мимо такого крупного события в области пищевой индустрии. Несмотря на работу на улице и плохие погодные условия, у стенда завода все дни было много посетителей. Повара, как известно, публика требовательная. Они задавали самые каверзные вопросы по поводу свойств продукции, состава и способов производства. Но технолог завода, который специально приехал рассказать лично о производстве продукции, смог подробно них ответить. Представители Козельского молочного завода получили большое количество положительных отзывов по качеству сметаны, творога и кефира - самой ходовой продукции в ресторанах.
 

Иностранные эксперты были в восторге от глазированных творожных сырков. Но как трудно было объяснить переводчикам, что такое «вареная сгущенка» в сырке, которая была фаворитом выставки! Иностранцам многие традиционные для нас молочные продукты оказались совсем незнакомы, но дегустация вызывала у них много положительных эмоций.

Представителей московских кофеен интересовало, как взбивается козельское молоко для получения пены в кофе. Эксперименты проводились прямо на мероприятии. Без преувеличения: пена отличная и долго не падает. Каково же было удивление столичных коллег, когда они узнавали, что это молоко еще и натуральное!
 

Представители Козельского молочного завода часто посещают выставки разной тематики и стараются быть в курсе всех направлений пищевой индустрии - чтобы знать пожелания экспертов, что требуется на рынке и чего ждут потенциальные потребители от ресторанной кухни. После выставки «Завтрак шефа» было приятно узнать, что тенденция к натуральным продуктам появилась и в ресторанах и что сейчас уже можно бюджетно подкрепиться не только дешевым фаст-фудом, но и более полезной пищей в обычном кафе за те же деньги.

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Тэги: общество peклама торговый дом оптина
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